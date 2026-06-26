Fazendinha do Autista, em Caxias, celebra mais de 2 mil atendimentos - Divulgação

Fazendinha do Autista, em Caxias, celebra mais de 2 mil atendimentosDivulgação

Publicado 26/06/2026 20:57

Duque de Caxias - A inclusão ganhou um novo significado em Duque de Caxias com a criação da Fazendinha do Autista. Em apenas um ano de funcionamento, o projeto já ultrapassou a marca de 2 mil pessoas atendidas, oferecendo acolhimento, desenvolvimento e suporte especializado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e síndromes e suas famílias.



Localizada no Parque Ana Dantas, em Xerém, a Fazendinha do Autista é um projeto pioneiro no Brasil, voltado para a inclusão, o acolhimento e o desenvolvimento integral de neurodivergentes. O espaço foi planejado para proporcionar um ambiente terapêutico diferenciado, estimulando os desenvolvimentos social, emocional, cognitivo e motor dos pacientes.

Fazendinha do Autista, em Caxias, celebra mais de 2 mil atendimentos Divulgação

A unidade reúne diversas terapias integradas em um único local, oferecendo atendimento multidisciplinar por meio de Equoterapia, Terapia Assistida por Animais, Musicoterapia, Hortoterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Psicopedagogia, Neuropediatria, Nutrição, Fisioterapia, Serviço Social, Ludoterapia e Atividades da Vida Diária (AVD).



Um dos grandes diferenciais do projeto é o método conhecido como Ciclo TEA, que alia atendimento individualizado e atividades em grupo para estimular o desenvolvimento e a socialização das crianças e jovens. Desenvolvido pelo prefeito Netinho Reis e pela secretária de Gestão, Inclusão Mulher Christina Barichello, o ciclo TEA é um método que reúne fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo e fonoaudiólogo, em um trabalho que abrange desde a intervenção precoce na infância até a inclusão e suporte na vida adulta.

Segundo a secretária municipal de Gestão, Inclusão e Mulher, Christina Barrichello, o modelo foi desenvolvido a partir das melhores práticas utilizadas mundialmente no atendimento de pessoas com TEA.

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“O Ciclo TEA reúne diferentes metodologias em um único modelo de atendimento. Trabalhamos com quatro profissionais para cada grupo de crianças, sempre respeitando a individualidade de cada uma delas. A proposta de trabalhar em grupo tem uma razão muito clara: a socialização é um dos pilares do desenvolvimento humano. Nesse método, a criança recebe a atenção individual de que precisa e, ao mesmo tempo, participa de atividades coletivas, aprendendo a interagir e a desenvolver habilidades por meio da convivência com outras crianças”, explicou.



Os resultados já podem ser percebidos pelas famílias atendidas. A dona de casa Rosiel Rodrigues de Santana, mãe do pequeno Benjamin, relata mudanças significativas após apenas um mês de acompanhamento na Fazendinha.



“Principalmente na questão social. O Benjamin tinha dificuldade de se aproximar de outras crianças e de interagir. Trazê-lo para a Fazendinha foi fundamental. Aqui ele convive com outras crianças autistas, faz amizades e aprende a compartilhar experiências. Ao mesmo tempo, também transmite para os outros todo o carinho, a alegria e o conhecimento que possui”, contou.



Uma das principais incentivadoras do projeto, a primeira-dama Julia Reis destacou a evolução da iniciativa e o impacto positivo na vida das famílias.



“Quando iniciamos este trabalho, atendíamos cerca de 300 pessoas. Hoje, um ano depois, já são mais de 2 mil sendo acolhidas e acompanhadas. Isso nos mostra que estamos no caminho certo, ampliando a inclusão, oferecendo mais terapias, mais acessibilidade e mais oportunidades para a população da nossa cidade. Mais do que um espaço de atendimento, a Fazendinha representa esperança para as famílias. Aqui, cada dia é uma nova conquista”, afirmou.



O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, participou da comemoração e ressaltou a importância do projeto para o município.



“O cuidado e o acolhimento a quem mais precisa sempre foram prioridades da nossa gestão. Ter a Julia ao meu lado, em cada etapa deste projeto, torna esta caminhada ainda mais especial. Este é o compromisso que assumimos desde o primeiro dia: estar presentes ao lado da nossa população e seguir transformando vidas”, declarou. “O Ciclo TEA reúne diferentes metodologias em um único modelo de atendimento. Trabalhamos com quatro profissionais para cada grupo de crianças, sempre respeitando a individualidade de cada uma delas. A proposta de trabalhar em grupo tem uma razão muito clara: a socialização é um dos pilares do desenvolvimento humano. Nesse método, a criança recebe a atenção individual de que precisa e, ao mesmo tempo, participa de atividades coletivas, aprendendo a interagir e a desenvolver habilidades por meio da convivência com outras crianças”, explicou.Os resultados já podem ser percebidos pelas famílias atendidas. A dona de casa Rosiel Rodrigues de Santana, mãe do pequeno Benjamin, relata mudanças significativas após apenas um mês de acompanhamento na Fazendinha.“Principalmente na questão social. O Benjamin tinha dificuldade de se aproximar de outras crianças e de interagir. Trazê-lo para a Fazendinha foi fundamental. Aqui ele convive com outras crianças autistas, faz amizades e aprende a compartilhar experiências. Ao mesmo tempo, também transmite para os outros todo o carinho, a alegria e o conhecimento que possui”, contou.Uma das principais incentivadoras do projeto, a primeira-dama Julia Reis destacou a evolução da iniciativa e o impacto positivo na vida das famílias.“Quando iniciamos este trabalho, atendíamos cerca de 300 pessoas. Hoje, um ano depois, já são mais de 2 mil sendo acolhidas e acompanhadas. Isso nos mostra que estamos no caminho certo, ampliando a inclusão, oferecendo mais terapias, mais acessibilidade e mais oportunidades para a população da nossa cidade. Mais do que um espaço de atendimento, a Fazendinha representa esperança para as famílias. Aqui, cada dia é uma nova conquista”, afirmou.O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, participou da comemoração e ressaltou a importância do projeto para o município.“O cuidado e o acolhimento a quem mais precisa sempre foram prioridades da nossa gestão. Ter a Julia ao meu lado, em cada etapa deste projeto, torna esta caminhada ainda mais especial. Este é o compromisso que assumimos desde o primeiro dia: estar presentes ao lado da nossa população e seguir transformando vidas”, declarou.

A história da Fazendinha do Autista tem origem no trabalho desenvolvido pelo Complexo Equinovida. A parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e o Parque Ana Dantas começou com a criação do Centro de Equoterapia e Reabilitação para Crianças com Necessidades Especiais.



Ao completar seu primeiro ano de funcionamento, a Fazendinha do Autista reafirma seu compromisso de ampliar o acesso às terapias especializadas e de fortalecer a construção de uma cidade cada vez mais inclusiva para todos.