Fazendinha do Autista, em Caxias, celebra mais de 2 mil atendimentos

Fazendinha do Autista, em Caxias, celebra mais de 2 mil atendimentosDivulgação
Localizada no Parque Ana Dantas, em Xerém, a Fazendinha do Autista é um projeto pioneiro no Brasil, voltado para a inclusão, o acolhimento e o desenvolvimento integral de neurodivergentes. O espaço foi planejado para proporcionar um ambiente terapêutico diferenciado, estimulando os desenvolvimentos social, emocional, cognitivo e motor dos pacientes.
Um dos grandes diferenciais do projeto é o método conhecido como Ciclo TEA, que alia atendimento individualizado e atividades em grupo para estimular o desenvolvimento e a socialização das crianças e jovens. Desenvolvido pelo prefeito Netinho Reis e pela secretária de Gestão, Inclusão Mulher Christina Barichello, o ciclo TEA é um método que reúne fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo e fonoaudiólogo, em um trabalho que abrange desde a intervenção precoce na infância até a inclusão e suporte na vida adulta.
“O Ciclo TEA reúne diferentes metodologias em um único modelo de atendimento. Trabalhamos com quatro profissionais para cada grupo de crianças, sempre respeitando a individualidade de cada uma delas. A proposta de trabalhar em grupo tem uma razão muito clara: a socialização é um dos pilares do desenvolvimento humano. Nesse método, a criança recebe a atenção individual de que precisa e, ao mesmo tempo, participa de atividades coletivas, aprendendo a interagir e a desenvolver habilidades por meio da convivência com outras crianças”, explicou.
Os resultados já podem ser percebidos pelas famílias atendidas. A dona de casa Rosiel Rodrigues de Santana, mãe do pequeno Benjamin, relata mudanças significativas após apenas um mês de acompanhamento na Fazendinha.
“Principalmente na questão social. O Benjamin tinha dificuldade de se aproximar de outras crianças e de interagir. Trazê-lo para a Fazendinha foi fundamental. Aqui ele convive com outras crianças autistas, faz amizades e aprende a compartilhar experiências. Ao mesmo tempo, também transmite para os outros todo o carinho, a alegria e o conhecimento que possui”, contou.
Uma das principais incentivadoras do projeto, a primeira-dama Julia Reis destacou a evolução da iniciativa e o impacto positivo na vida das famílias.
“Quando iniciamos este trabalho, atendíamos cerca de 300 pessoas. Hoje, um ano depois, já são mais de 2 mil sendo acolhidas e acompanhadas. Isso nos mostra que estamos no caminho certo, ampliando a inclusão, oferecendo mais terapias, mais acessibilidade e mais oportunidades para a população da nossa cidade. Mais do que um espaço de atendimento, a Fazendinha representa esperança para as famílias. Aqui, cada dia é uma nova conquista”, afirmou.
O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, participou da comemoração e ressaltou a importância do projeto para o município.
“O cuidado e o acolhimento a quem mais precisa sempre foram prioridades da nossa gestão. Ter a Julia ao meu lado, em cada etapa deste projeto, torna esta caminhada ainda mais especial. Este é o compromisso que assumimos desde o primeiro dia: estar presentes ao lado da nossa população e seguir transformando vidas”, declarou.
Ao completar seu primeiro ano de funcionamento, a Fazendinha do Autista reafirma seu compromisso de ampliar o acesso às terapias especializadas e de fortalecer a construção de uma cidade cada vez mais inclusiva para todos.
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