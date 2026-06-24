Caxias Shopping - Divulgação

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Publicado 24/06/2026 20:29

Duque de Caxias - O Caxias Shopping realiza no dia 27 de junho mais uma edição da campanha Adote um Pet, iniciativa que já faz parte da programação do empreendimento e promove encontros especiais entre animais resgatados e famílias interessadas em oferecer um novo lar.



Realizada em parceria com a ONG Gatinhos da Praça, a ação acontece das 10h às 14h, no corredor da Renner, reunindo cães e gatos que estão à espera de uma oportunidade de recomeçar. Todos os animais participantes recebem os cuidados necessários antes da adoção, incluindo vacinação e castração.



Com edições realizadas mensalmente, a campanha se tornou um importante espaço de conscientização sobre a adoção responsável na Baixada Fluminense, incentivando o público a conhecer a realidade dos animais resgatados e refletir sobre o compromisso de cuidar de um novo integrante da família.



Além de apresentar os pets disponíveis para adoção, a equipe da ONG estará no local oferecendo orientações aos futuros tutores sobre adaptação, rotina de cuidados e responsabilidades envolvidas no processo.



Mais do que encontrar novos lares, a iniciativa reforça o compromisso do Caxias Shopping em apoiar ações que geram impacto positivo na comunidade e fortalecem a causa animal.



A participação é gratuita. Para adotar, os interessados passam por uma breve entrevista com a equipe responsável pela ação.



Serviço: Campanha Adote um Pet no Caxias Shopping

Data: 27 de junho (sábado)

Horário: das 10h às 14h

Local: corredor da Renner

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias