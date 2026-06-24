Caxias ShoppingDivulgação
Realizada em parceria com a ONG Gatinhos da Praça, a ação acontece das 10h às 14h, no corredor da Renner, reunindo cães e gatos que estão à espera de uma oportunidade de recomeçar. Todos os animais participantes recebem os cuidados necessários antes da adoção, incluindo vacinação e castração.
Com edições realizadas mensalmente, a campanha se tornou um importante espaço de conscientização sobre a adoção responsável na Baixada Fluminense, incentivando o público a conhecer a realidade dos animais resgatados e refletir sobre o compromisso de cuidar de um novo integrante da família.
Além de apresentar os pets disponíveis para adoção, a equipe da ONG estará no local oferecendo orientações aos futuros tutores sobre adaptação, rotina de cuidados e responsabilidades envolvidas no processo.
Mais do que encontrar novos lares, a iniciativa reforça o compromisso do Caxias Shopping em apoiar ações que geram impacto positivo na comunidade e fortalecem a causa animal.
A participação é gratuita. Para adotar, os interessados passam por uma breve entrevista com a equipe responsável pela ação.
Serviço: Campanha Adote um Pet no Caxias Shopping
Data: 27 de junho (sábado)
Horário: das 10h às 14h
Local: corredor da Renner
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias
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