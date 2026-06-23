Diário Oficial de Duque de CaxiasReprodução
Caxias divulga resultado preliminar de formação da Guarda Civil Municipal
Também foi publicado o cronograma final do concurso público
Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias informa que foi publicado, no Boletim Oficial do Município n.º 7748 de 22 de junho de 2026, o Resultado Preliminar dos candidatos aprovados no Curso de Formação da Guarda Civil Municipal.
Também foi publicado o Aditivo nº 05 ao Edital nº 001/2025, que estabelece o cronograma final do concurso público, incluindo os prazos e demais procedimentos relativos à fase final do certame.
Os candidatos devem consultar as publicações oficiais para verificar o resultado, o cronograma atualizado e as orientações referentes às próximas etapas do concurso.
Confira aqui.
Duque de Caxias
Caxias divulga resultado preliminar de formação da Guarda Civil Municipal
Também foi publicado o cronograma final do concurso público
Duque de Caxias
Caxias promove 'Conexão 9º Ano' para estudantes da rede municipal
Aulão acontece no próximo dia 29 de junho
Duque de Caxias
Hospital Infantil de Parada Angélica, em Caxias, completa quatro anos
Desde a fundação, unidade realizou mais de 162 mil atendimentos de emergência
Duque de Caxias
Confira programação da 21ª Conferência Municipal de Saúde de Caxias
Evento acontece nos próximos dias 26 e 27
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.