Diário Oficial de Duque de Caxias - Reprodução

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Publicado 23/06/2026 21:35

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias informa que foi publicado, no Boletim Oficial do Município n.º 7748 de 22 de junho de 2026, o Resultado Preliminar dos candidatos aprovados no Curso de Formação da Guarda Civil Municipal.

Também foi publicado o Aditivo nº 05 ao Edital nº 001/2025, que estabelece o cronograma final do concurso público, incluindo os prazos e demais procedimentos relativos à fase final do certame.

Os candidatos devem consultar as publicações oficiais para verificar o resultado, o cronograma atualizado e as orientações referentes às próximas etapas do concurso.