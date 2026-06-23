Caxias promove 'Conexão 9º Ano' para estudantes da rede municipalDivulgação
Caxias promove 'Conexão 9º Ano' para estudantes da rede municipal
Aulão acontece no próximo dia 29 de junho
Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias realiza, no próximo dia 29 de junho, às 9h, no Teatro Raul Cortez, o Conexão 9º Ano, um aulão especial voltado para estudantes do último ano do Ensino Fundamental da rede municipal. A iniciativa foi criada com o objetivo de promover a integração, motivação e fortalecimento das aprendizagens essenciais nesta etapa de transição escolar. O projeto busca aproximar estudantes, professores e equipes pedagógicas em uma experiência dinâmica, interativa e significativa, valorizando o protagonismo dos alunos e preparando-os para os desafios do encerramento do Ensino Fundamental e da continuidade dos estudos.
O evento reunirá cerca de 450 estudantes de 12 escolas municipais e contará com atividades educativas, momentos de interação e incentivo ao desenvolvimento acadêmico. O ponto alto da programação será a participação do professor Bruninho, do projeto “DO Bruninho”, iniciativa reconhecida por oferecer suporte educacional a alunos de escolas públicas que sonham com a aprovação em concursos técnicos, militares e vestibulares. Com seu estilo dinâmico e inspirador, o educador promete levar muita energia, conhecimentos e motivação aos participantes.
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