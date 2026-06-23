Caxias promove 'Conexão 9º Ano' para estudantes da rede municipal - Divulgação

Caxias promove 'Conexão 9º Ano' para estudantes da rede municipalDivulgação

Publicado 23/06/2026 21:25

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias realiza, no próximo dia 29 de junho, às 9h, no Teatro Raul Cortez, o Conexão 9º Ano, um aulão especial voltado para estudantes do último ano do Ensino Fundamental da rede municipal. A iniciativa foi criada com o objetivo de promover a integração, motivação e fortalecimento das aprendizagens essenciais nesta etapa de transição escolar. O projeto busca aproximar estudantes, professores e equipes pedagógicas em uma experiência dinâmica, interativa e significativa, valorizando o protagonismo dos alunos e preparando-os para os desafios do encerramento do Ensino Fundamental e da continuidade dos estudos.

O evento reunirá cerca de 450 estudantes de 12 escolas municipais e contará com atividades educativas, momentos de interação e incentivo ao desenvolvimento acadêmico. O ponto alto da programação será a participação do professor Bruninho, do projeto “DO Bruninho”, iniciativa reconhecida por oferecer suporte educacional a alunos de escolas públicas que sonham com a aprovação em concursos técnicos, militares e vestibulares. Com seu estilo dinâmico e inspirador, o educador promete levar muita energia, conhecimentos e motivação aos participantes.