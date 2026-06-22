Prefeitura de Caxias leva 'Governo nos Bairros' ao Parque Fluminense - Divulgação

Prefeitura de Caxias leva 'Governo nos Bairros' ao Parque FluminenseDivulgação

Publicado 22/06/2026 21:49

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias realiza, a partir desta semana, a sexta edição do programa Governo nos Bairros, em conjunto com a carreta “Chegaram os Especialistas”, levando serviços públicos, atendimentos de saúde e cidadania para a população do Parque Fluminense, no Segundo Distrito. A ação acontece na Praça do Galo, até o dia 04 de julho, das 8h às 17h.

A iniciativa reúne, em um único espaço, diversos serviços municipais, facilitando o acesso dos moradores a atendimentos essenciais sem a necessidade de grandes deslocamentos. A população poderá contar com serviços de assistência social, emissão de documentos, orientação jurídica, inscrição e atualização em programas sociais, além de atendimentos voltados ao bem-estar animal, com o Castramóvel, que oferece castração e microchipagem de cães e gatos.

Na área da saúde, a carreta “Chegaram os Especialistas” amplia o acesso da população a consultas, exames e atendimentos especializados, contribuindo para a descentralização dos serviços e para a redução da demanda reprimida no município. A estrutura oferece mais conforto e praticidade aos moradores, garantindo atendimento próximo de casa e fortalecendo a rede municipal de saúde.

O sucesso do programa pode ser medido pelos números alcançados nas edições anteriores. Na quinta edição, realizada no bairro Laguna e Dourados, foram contabilizados 16.121 atendimentos. Durante a ação, a Prefeitura também executou importantes serviços de manutenção urbana, incluindo capina, roçagem, varrição, operação vacal, desobstrução de bocas de lobo, pintura de meio-fio, remoção de resíduos, poda baixa, tapa-buracos e caça-fios. Ao todo, foram aplicadas 160 toneladas de asfalto e removidas 45 toneladas de resíduos e materiais, promovendo melhorias significativas na infraestrutura e na limpeza urbana da região.



Para o prefeito Netinho Reis, o programa representa a aproximação da gestão municipal com os moradores e a garantia de acesso aos serviços públicos de forma mais eficiente.

“O Governo nos Bairros é uma ação que leva cidadania, saúde e qualidade de vida diretamente para onde as pessoas vivem. Nosso objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços públicos, aproximando a Prefeitura dos moradores e garantindo atendimento digno, humanizado e de qualidade para todos. Os resultados das edições anteriores mostram que estamos no caminho certo e nos motivam a ampliar cada vez mais esse trabalho”, destacou o prefeito.



Encerrando a programação, será realizada mais uma etapa do Caxias Mais Corre, iniciativa que vai além da prática esportiva e incentiva hábitos saudáveis, qualidade de vida e integração social. Os interessados em participar devem realizar a inscrição pelos canais oficiais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Duque de Caxias. As vagas são limitadas.