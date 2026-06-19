Vereadores de Caxias debatem questões importantes para a cidade - Art Vídeo/ Vitor Hugo/Divulgação

Vereadores de Caxias debatem questões importantes para a cidadeArt Vídeo/ Vitor Hugo/Divulgação

Publicado 19/06/2026 17:58

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou nesta quinta-feira (18) mais uma Sessão Plenária, focada no cotidiano da cidade. Os vereadores utilizaram o seu tempo regimental para discursar sobre temas que são muito pontuados pela população. Mais uma vez, o serviço prestado pela concessionária Águas do Rio foi questionado.

A vereadora Andreia Zito (PV) subiu à tribuna para levar ao plenário esta que é uma questão unânime entre os parlamentares: o serviço prestado pela Águas do Rio. Andreia apresentou à Mesa Diretora algumas queixas que são encaminhadas ao seu gabinete. Como contraponto e vislumbrando soluções, a parlamentar trouxe um exemplo do município vizinho, Rio de Janeiro, e propôs aos colegas replicar a ideia em Duque de Caxias.

Andreia mencionou um Projeto de Lei carioca que incide no não pagamento do serviço de esgoto, já que a concessionária não realiza este serviço e, mesmo assim, cobra. Em Duque de Caxias, é ofertado apenas a distribuição, mas muitos moradores da cidade têm reclamado sobre a cobrança indevida a respeito do tratamento de esgoto não realizado.

A proposta apresentada por Andreia também inclui a criação de uma comissão na Câmara que possa acompanhar os desdobramentos dos casos, já que todos os distritos possuem insatisfações referentes ao desempenho da Águas do Rio no município.

O vereador Serginho (PDT) foi o segundo a utilizar o seu tempo regimental. Em seu discurso, ele abordou a apresentação de duas emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027. Nas emendas, Serginho solicita que o orçamento do ano que vem contemple o funcionalismo público municipal, ou seja, incida sobre a possibilidade da aplicação do reajuste salarial aos servidores com as suas devidas atualizações.

Líder de governo, vereador Eduardo Moreira (MDB), encerrou o espaço para as manifestações levando ao plenário alguns números que retratam o atendimento à população na saúde. Elencando alguns equipamentos públicos, ele pontuou as diretrizes seguidas pelo Executivo para agregar a esta área tão recorrida pelos munícipes.

Além do debate e a apresentação de ideias realizados pelos vereadores, a Sessão Plenária expediu Projetos de Decretos Legislativos, Projetos de Resolução, Projetos de Lei, Mensagens e Indicações que norteiam as necessidades dos duquecaxienses e que merecem tratamento e solução.