Vereadores de Caxias debatem sobre segurança e empreendedorismoArt Vídeo/ Ralph Barbosa/Divulgação
Vereadores de Caxias debatem sobre segurança e empreendedorismo
Ações para coibir assaltos e o incentivo ao empreendedorismo das famílias ganharam destaque
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Pequenas indústrias da Baixada terão acesso gratuito a programas obrigatórios de saúde
Iniciativa da Firjan SESI oferece gratuitamente programas obrigatórios de saúde ocupacional e gestão de riscos
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Objetivo é prevenir riscos
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