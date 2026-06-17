Vereadores de Caxias debatem sobre segurança e empreendedorismo - Art Vídeo/ Ralph Barbosa/Divulgação

Vereadores de Caxias debatem sobre segurança e empreendedorismoArt Vídeo/ Ralph Barbosa/Divulgação

Publicado 17/06/2026 17:48

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou nesta terça-feira (16) mais uma Reunião Ordinária de junho. Os vereadores utilizaram o seu tempo regimental para discursar sobre temas que estão em evidência.

O vereador Beto Gabriel (SD) foi o primeiro a discursar e levantou uma questão de segurança que foi tratada para coibir assaltos no município. Segundo o parlamentar, chegavam ao seu gabinete relatos de moradores e trabalhadores que constantemente eram vítimas de bandidos que assaltavam de moto nas primeiras horas da manhã. Utilizando as passarelas como recurso, os assaltantes tinham facilidade para se locomoverem de um lado para outro ao abordarem as pessoas e levarem os seus pertences.

Obstáculos foram criados para impedir o trânsito livre das motos. Este caso narrado por Beto Gabriel era frequente nos bairros Centenário e Corte Oito. O Vereador ainda endossou o seu discurso sobre segurança ao mencionar a formatura dos Guardas Municipais Armados que está por vir. Com eles nas ruas a vigilância ganha reforço.

A vereadora Juliana do Táxi (PL) levou ao plenário um convite: no dia 19 de junho acontecerá a 1º edição da Feira de Empreendedorismo na Praça Humaitá, que fica no bairro 25 de Agosto. Juliana ressaltou que os eventos que são promovidos na praça estão dando movimentação ao local, com a participação dos moradores da região e bairros vizinhos. A Feira do Empreendedorismo seguirá nesta perspectiva além de incentivar a economia criativa da população.

“Eu convido os nobres vereadores para estarem ali participando. Teremos exposição de bolos, crochês, laços, biscoitos artesanais entre outros. Tudo produzido pelos expositores que terão na Feira a oportunidade de agregar às suas rendas”, concluiu a parlamentar.

Após o encerramento das manifestações, o segundo momento da Sessão Plenária foi marcado pelas votações de Mensagens, Projetos de Leis, Projetos de Decretos Legislativos e Projetos de Resolução.