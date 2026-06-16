Museu do São Bento, em Caxias, promove workshop sobre redes sociaisDivulgação
A atividade gratuita será realizada com o grupo de artesãs do São Bento, mas é aberta a qualquer profissional do artesanato que queira aprender mais sobre como divulgar seu trabalho na internet. O workshop terá os seguintes participantes:
Ana Claudia dos Santos Neves: artesã, palestrante no G20 e TEDx Pedra do Sal. Fundadora da Criações by Ana. A profissional vai compartilhar suas experiências com o grupo de artesãs e trará dicas sobre divulgação nas redes sociais.
Rafael Nascimento: jornalista da Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, lotado no Museu Vivo do São Bento. O profissional realizará uma aula prática sobre fotografia para as redes sociais. O Sebrae/RJ também estará presente na atividade com um consultor que vai abordar conceitos sobre empreendedorismo social e marketing digital.
O evento vai ocorrer na Sede Administrativa do MVSB e terá emissão de certificado de participação (horas complementares). É necessário sinalizar que deseja o documento no ato da inscrição, que deve ser realizada, via formulário, neste link: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8M-In1GXX7IUYiD0NH3vPVp4TSjM5RWuLKCEbXvxA5DUA3Q/viewform?usp=header)
SERVIÇO
Endereço: Sede Administrativa do Museu Vivo do São Bento - R. Benjamin da Rocha Júnior, s/n - São Bento, Duque de Caxias - RJ, 25045-010
Data: 22 de junho (segunda-feira)
Horário: 14h
Evento gratuito. Inscrições neste link: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8M-In1GXX7IUYiD0NH3vPVp4TSjM5RWuLKCEbXvxA5DUA3Q/viewform?usp=header)
Museu Vivo do São Bento
O Museu Vivo do São Bento (MVSB) é um complexo museológico presente no 2ª distrito de Duque de Caxias, considerado o primeiro Ecomuseu de Percurso da Baixada Fluminense. Foi criado, oficialmente, pelo Executivo Municipal em 3 de novembro de 2008 (Lei nº 2224/08), no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (SME), a partir da reivindicação dos profissionais da área e da Cultura caxiense.
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