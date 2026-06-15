Caxias recebe programa para troca de plásticos por kits de alimentação - Divulgação

Caxias recebe programa para troca de plásticos por kits de alimentaçãoDivulgação

Publicado 15/06/2026 21:55

Duque de Caxias - A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis por meio da química e do plástico, está realizando, em Duque de Caxias, o programa Plastitroque, que incentiva a coleta seletiva e a destinação correta de resíduos plásticos. Pela primeira vez, a ação acontece em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O projeto promove a troca de materiais recicláveis por kits de alimentação, mobilizando moradores e organizações sociais em torno da conscientização ambiental e do fortalecimento da economia circular. A dinâmica da ação é simples: a cada 5 kg de resíduos plásticos entregues, o participante recebe um kit de alimentação, podendo realizar a troca de até três kits por CPF.

Entre os materiais aceitos estão plásticos como PET e PP, utilizados em garrafas de bebidas; PE, presente em potes, baldes e brinquedos; plásticos flexíveis, como sacolas e embalagens de alimentos; PVC, entre outros.

Inspirado no programa Plastianguis, desenvolvido pela Braskem Idesa no México desde 2017, o Plastitroque chegou ao Brasil em 2019, com as primeiras edições realizadas nos estados de Alagoas e Bahia. Em 2021, a iniciativa ganhou abrangência nacional, alcançando também os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Entre 2019 e 2024, o programa destinou corretamente mais de 141 toneladas de resíduos plásticos e beneficiou diretamente cerca de 18 mil pessoas em todo o país.

Com programas permanentes, como a instalação de Ecopontos, a Prefeitura de Duque de Caxias tem incentivado a coleta seletiva no município, o que fortalece cooperativas de reciclagem e amplia a conscientização ambiental por meio de ações práticas e acessíveis à população.