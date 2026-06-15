Caxias recebe programa para troca de plásticos por kits de alimentaçãoDivulgação
Caxias recebe programa para troca de plásticos por kits de alimentação
Ação acontece em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias
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