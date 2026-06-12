Hospital Mário Lioni, em Caxias, promove "Copa da Pediatria" - Divulgação

Hospital Mário Lioni, em Caxias, promove "Copa da Pediatria" Divulgação

Publicado 12/06/2026 18:12

Duque de Caxias - Enquanto a Seleção Brasileira se prepara para entrar em campo amanhã, os pequenos pacientes da pediatria do Hospital Mário Lioni, em Duque de Caxias, já viveram seu próprio clima de Copa do Mundo nesta sexta-feira (12). A unidade promoveu uma ação especial de humanização que transformou o ambiente hospitalar em um espaço de brincadeira, integração e acolhimento para crianças, familiares e profissionais de saúde.



A iniciativa contou com a instalação de um gol na pediatria, onde os pacientes puderam participar de desafios com bola, marcar gols e receber a Medalha da Coragem. Mais do que uma lembrança da atividade, a medalha simboliza a força dos pequenos pacientes e busca incentivar a adesão ao tratamento, reconhecendo cada etapa vencida durante o período de internação ou acompanhamento médico.



A atividade foi conduzida pela equipe assistencial da unidade, que também organizou brincadeiras e jogos inspirados no universo do futebol. A ação integra as estratégias de humanização do Hospital Mário Lioni, que buscam tornar o período de internação e atendimento mais leve e acolhedor, contribuindo para o bem-estar emocional das crianças e de seus acompanhantes.



Segundo o diretor médico da unidade, Ricardo Fraga, iniciativas como essa ajudam a transformar a experiência hospitalar dos pacientes pediátricos.

Hospital Mário Lioni, em Caxias, promove "Copa da Pediatria" Divulgação



“Assim como na Copa torcemos pela Seleção Brasileira, aqui vibramos por cada passo de evolução dos nossos pacientes. Pequenos gestos e momentos de descontração podem fazer toda a diferença para tornar a permanência no hospital mais leve e acolhedora para as crianças e suas famílias”, afirma.



A ação emocionou familiares que acompanharam as atividades. Mãe da pequena Ester Barbosa, de quatro anos, Eliane Barbosa destacou que a Medalha da Coragem representa um reconhecimento da força demonstrada pelas crianças durante o tratamento.



“Foi muito legal. É um incentivo para ela, a medalha mostra que ela é fortes e corajosa. Acho que o hospital também pode ser um lugar de alegria e, por isso, a gente procura estar sempre alegre, apesar da doença”, afirmou.



A técnica de enfermagem Caroline Moraes, mãe da paciente Sofia Moraes (6 anos), que recebeu alta após passar por atendimento de emergência e internação de 10 dias por conta de uma crise grave de asma, também ressaltou a importância do acolhimento recebido pela família e das ações que ajudam a tornar a experiência hospitalar mais leve.



“Foi um momento de muita apreensão para todos nós, mas desde a chegada fomos acolhidos por toda a equipe. Ver a Sofia participando da brincadeira, fazendo o gol e agora podendo voltar para casa traz um sentimento de alívio e felicidade para toda a família”, relatou.



Segundo Fraga, promover atividades lúdicas em datas de grande mobilização popular, o hospital reforça o compromisso com uma assistência que vai além do cuidado clínico, valorizando também aspectos emocionais e sociais que contribuem para uma experiência mais positiva durante o tratamento. “Assim como na Copa torcemos pela, aqui vibramos por cada passo de evolução dos nossos pacientes. Pequenos gestos e momentos de descontração podem fazer toda a diferença para tornar a permanência no hospital mais leve e acolhedora para as crianças e suas famílias”, afirma.A ação emocionou familiares que acompanharam as atividades. Mãe da pequena Ester Barbosa, de quatro anos, Eliane Barbosa destacou que a Medalha da Coragem representa um reconhecimento da força demonstrada pelas crianças durante o tratamento.“Foi muito legal. É um incentivo para ela, a medalha mostra que ela é fortes e corajosa. Acho que o hospital também pode ser um lugar de alegria e, por isso, a gente procura estar sempre alegre, apesar da doença”, afirmou.A técnica de enfermagem Caroline Moraes, mãe da paciente Sofia Moraes (6 anos), que recebeu alta após passar por atendimento dee internação de 10 dias por conta de uma crise grave de asma, também ressaltou a importância do acolhimento recebido pela família e das ações que ajudam a tornar a experiência hospitalar mais leve.“Foi um momento de muita apreensão para todos nós, mas desde a chegada fomos acolhidos por toda a equipe. Ver a Sofia participando da brincadeira, fazendo o gol e agora podendo voltar para casa traz um sentimento de alívio e felicidade para toda a família”, relatou.Segundo Fraga, promover atividades lúdicas em datas de grande mobilização popular, o hospital reforça o compromisso com uma assistência que vai além do cuidado clínico, valorizando também aspectos emocionais e sociais que contribuem para uma experiência mais positiva durante o tratamento.