Hospital Mário Lioni, em Caxias, promove "Copa da Pediatria" Divulgação
A iniciativa contou com a instalação de um gol na pediatria, onde os pacientes puderam participar de desafios com bola, marcar gols e receber a Medalha da Coragem. Mais do que uma lembrança da atividade, a medalha simboliza a força dos pequenos pacientes e busca incentivar a adesão ao tratamento, reconhecendo cada etapa vencida durante o período de internação ou acompanhamento médico.
A atividade foi conduzida pela equipe assistencial da unidade, que também organizou brincadeiras e jogos inspirados no universo do futebol. A ação integra as estratégias de humanização do Hospital Mário Lioni, que buscam tornar o período de internação e atendimento mais leve e acolhedor, contribuindo para o bem-estar emocional das crianças e de seus acompanhantes.
Segundo o diretor médico da unidade, Ricardo Fraga, iniciativas como essa ajudam a transformar a experiência hospitalar dos pacientes pediátricos.
“Assim como na Copa torcemos pela Seleção Brasileira, aqui vibramos por cada passo de evolução dos nossos pacientes. Pequenos gestos e momentos de descontração podem fazer toda a diferença para tornar a permanência no hospital mais leve e acolhedora para as crianças e suas famílias”, afirma.
A ação emocionou familiares que acompanharam as atividades. Mãe da pequena Ester Barbosa, de quatro anos, Eliane Barbosa destacou que a Medalha da Coragem representa um reconhecimento da força demonstrada pelas crianças durante o tratamento.
“Foi muito legal. É um incentivo para ela, a medalha mostra que ela é fortes e corajosa. Acho que o hospital também pode ser um lugar de alegria e, por isso, a gente procura estar sempre alegre, apesar da doença”, afirmou.
A técnica de enfermagem Caroline Moraes, mãe da paciente Sofia Moraes (6 anos), que recebeu alta após passar por atendimento de emergência e internação de 10 dias por conta de uma crise grave de asma, também ressaltou a importância do acolhimento recebido pela família e das ações que ajudam a tornar a experiência hospitalar mais leve.
“Foi um momento de muita apreensão para todos nós, mas desde a chegada fomos acolhidos por toda a equipe. Ver a Sofia participando da brincadeira, fazendo o gol e agora podendo voltar para casa traz um sentimento de alívio e felicidade para toda a família”, relatou.
Segundo Fraga, promover atividades lúdicas em datas de grande mobilização popular, o hospital reforça o compromisso com uma assistência que vai além do cuidado clínico, valorizando também aspectos emocionais e sociais que contribuem para uma experiência mais positiva durante o tratamento.
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