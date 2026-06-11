Secretaria de Meio Ambiente de Caxias leva educação ambiental para escolasDivulgação

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Duque de Caxias - Criar consciência sobre a importância da preservação do meio ambiente, das matas, dos rios e dos mares. Esse é o objetivo da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), com os projetos “SMMA Vai à Escola” e “Raízes do Futuro”.
Secretaria de Meio Ambiente de Caxias leva educação ambiental para escolas - Divulgação
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No projeto “SMMA Vai à Escola”, uma equipe da Secretaria visita unidades da rede pública municipal, monta uma tenda educativa com cartazes e materiais informativos e promove palestras sobre meio ambiente. Os alunos aprendem que a poluição é causada pelo descarte inadequado de substâncias e resíduos na natureza, provocando alterações físicas, como o acúmulo de plástico, e químicas, como a contaminação por petróleo, afetando os seres humanos, os animais e todo o meio ambiente. Além de aprenderem sobre o descarte correto dos resíduos, e sobre a importância da biodiversidade.

Já o projeto “Raízes do Futuro” leva mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para serem plantadas pelos estudantes no entorno das escolas municipais. A proposta é que, após o plantio, cada unidade escolar adote a área e se torne responsável pelo acompanhamento e cuidado das árvores, incentivando nos alunos o sentimento de pertencimento e responsabilidade ambiental.
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Os dois projetos percorrerão unidades de ensino dos quatro distritos do município, ampliando o alcance das ações de conscientização ambiental.
Junho é o mês em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, e criado pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1972, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem promovido diversas atividades para marcar a data. Em Duque de Caxias, uma das ações foi realizada na Escola Municipal Campos Elíseos, localizada no bairro de mesmo nome, no Segundo Distrito.
O Brasil instituiu a Semana Nacional do Meio Ambiente em 1981, por meio do Decreto Federal nº 86.028, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente.

 
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