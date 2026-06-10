Confira programação da festa de Santo Antônio, em Duque de Caxias - Reprodução

Confira programação da festa de Santo Antônio, em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 10/06/2026 21:58

Duque de Caxias - A tradicional festa em homenagem ao padroeiro de Duque de Caxias, Santo Antônio, conhecido como o Santo Casamenteiro, está começando e promete reunir milhares de fiéis e visitantes em uma programação repleta de celebrações religiosas, gastronomia típica e DJ na Praça do Pacificador no palco do teatro Raul Cortez.

A programação religiosa começa hoje, 10 de junho, com missas às 12h10 e às 19h.

Na quinta-feira, 11 de junho, além das missas em homenagem a Santo Antônio, inicia a programação na Praça do Pacificador. A abertura oficial da festa será às 18h. As comemorações seguem até o dia 14 de junho.

Na sexta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados, a programação religiosa contará com a Missa da Confirmação do Amor, às 7h e às 19h, além do tradicional Jantar dos Namorados.

No sábado, 13 de junho, Dia de Santo Antônio, as celebrações começam cedo, com a Missa do Trabalhador, às 6h30. Ao longo do dia serão realizadas a Missa dos Comerciários (8h), Missa dos Devotos (10h), Missa da Saúde (12h), Missa da Juventude (14h), Procissão (16h) e Missa Solene (17h).

A programação inclui ainda a bênção e distribuição dos tradicionais Pães Relíquia, do Bolo e do Pãozinho de Santo Antônio, além do Almoço do Padroeiro, às 12h.

No domingo, 14 de junho, será realizado o Almoço das Famílias, também às 12h.

Santo Antônio é padroeiro de Duque de Caxias desde o século XIX, quando o município ainda integrava Nova Iguaçu. A devoção ao santo foi oficializada pela Câmara Municipal em 1970, tornando o dia 13 de junho feriado municipal.

A fama de “Santo Casamenteiro” surgiu a partir de uma tradição popular segundo a qual Santo Antônio ajudou uma jovem sem recursos para pagar o dote exigido para o casamento. Por sua intercessão, ela teria conseguido a quantia necessária para realizar o sonho de se casar.

Outra tradição muito conhecida é a distribuição do Pão de Santo Antônio, feita pela Igreja aos fiéis como símbolo de proteção, bênção e fartura. Muitas famílias mantêm o costume de guardar o pão de um ano para o outro como sinal de que nunca faltará alimento à mesa.

Nascido em Lisboa, Portugal, em 1195, Santo Antônio ingressou ainda jovem na vida religiosa. Aos 25 anos adotou o nome Antônio e faleceu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, aos 36 anos.

A Catedral de Santo Antônio está localizada na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, nº 1.861, no Centro de Duque de Caxias.