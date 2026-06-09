Prefeitura de Caxias vai inaugurar novas áreas de lazer no 3º distrito - Divulgação

Prefeitura de Caxias vai inaugurar novas áreas de lazer no 3º distritoDivulgação

Publicado 09/06/2026 22:56

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue investindo na ampliação e na modernização dos espaços de lazer nos quatro distritos do município. Desta vez, os bairros Barro Branco e Vila Leopoldina serão contemplados com novas praças, projetadas para oferecer mais qualidade de vida para a população.



Os novos espaços de lazer contarão com campo de futebol, playground com área inclusiva, espaços de convivência, academia para a terceira idade, pisos novos, áreas verdes com paisagismo, rampas de acessibilidade e melhorias em todo o entorno. Além disso, a iluminação será em LED, garantindo mais segurança para os moradores. A praça da Vila Leopoldina será construída na Avenida General Rondon, enquanto a do Barro Branco ficará localizada na Avenida Pedro Álvares Cabral.

Duque de Caxias vem ganhando novos espaços de lazer que transformam as áreas públicas em ambientes de convivência com muita diversão, integração social e prática de atividades físicas. As novas praças também terão monitoramento por câmeras integradas ao sistema do SMART Duque, o que inclui tecnologia de reconhecimento facial e reforça a segurança dos moradores, uma marca do atual governo, que tem investido em segurança na cidade.