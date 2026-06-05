Caxias Shopping promove nova edição do projeto Leitura para Todos - Divulgação

Caxias Shopping promove nova edição do projeto Leitura para Todos Divulgação

Publicado 05/06/2026 18:45

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, administrado pela ALLOS, promove mais uma edição do projeto Leitura para Todos, iniciativa que incentiva o hábito da leitura e amplia o acesso aos livros para crianças e jovens da região. Como parte da ação, serão realizadas atividades de contação de histórias em instituições localizadas no entorno do empreendimento.

As ações acontecerão na Haja, na Escola Municipal 21 de Abril e no Projeto Gramachinhos, todas situadas em Duque de Caxias. Além das atividades culturais, as instituições também receberão exemplares de livros arrecadados por meio da campanha.

Criado em 2021, o Leitura para Todos já distribuiu mais de 1 milhão de livros em todo o país. Nesta edição, o livro escolhido é Meu Melhor Amigo Humano, de Patrícia Nogueira, que conta a história de Nina, uma gatinha curiosa que vive momentos especiais com seu melhor amigo humano, abordando temas como amizade, afeto e companheirismo.

A iniciativa reforça o compromisso do Caxias Shopping com o desenvolvimento social das comunidades do entorno, ampliando o acesso à educação, à cultura e ao universo da leitura.

