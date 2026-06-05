Caxias Shopping promove nova edição do projeto Leitura para Todos Divulgação
Caxias Shopping promove nova edição do projeto Leitura para Todos
Como parte da ação, serão realizadas atividades de contação de histórias em instituições da cidade
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