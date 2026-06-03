Vereadores de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Ralph Barbosa/Divulgação

Vereadores de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Ralph Barbosa/Divulgação

Publicado 03/06/2026 20:59

Duque de Caxias - A aprovação de novos projetos de lei pela Câmara Municipal de Duque de Caxias, na sessão plenária de 02/06, promete transformar o cenário econômico da região nos próximos meses. As propostas validadas pelos vereadores abrem caminhos para investimentos visando a modernização e o fortalecimento da infraestrutura, segurança e transporte.

Atendendo a solicitação do vereador Vitinho Grandão (PL), o presidente da Câmara, Claudio Thomaz (PRD) permitiu que as votações fossem nominais. De iniciativa do Executivo, os parlamentares aprovaram, com 25 votos favoráveis, o projeto de lei que chancela, no âmbito do município, o Programa Tarifa Zero destinado à promoção do acesso universal ao transporte público urbano e à efetivação do direito social ao transporte.

Outro PL aprovado, também do Executivo, autoriza o prefeito a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal (CEF), no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), no valor de R$50 milhões, sendo R$45 milhões destinados à segurança pública, e R$ 5 milhões para regularizações fundiárias. A proposta recebeu 20 votos favoráveis e 6 contrários.

Aprovados, por unanimidade, estiveram os projetos do vereador Leandro Enfermeiro (PDR) criando a Semana Municipal da Mãe Atípica; e do vereador Marquinho Oi (União) denominando equipamento público de saúde como “Clínica da Família Gilberto Fernandes de Araújo”, localizado no Complexo da Mangueirinha. Todas as propostas foram colocadas em segundo turno de votação, mantendo os mesmos números de votos anteriores.

Manifestações na tribuna

Os vereadores de Duque de Caxias abordaram diversos assuntos na tribuna, entre eles, os relacionados aos projetos que estavam para discussão e votação. Contestaram a Fake News envolvendo a suposta retirada da estátua de Zumbi dos Palmares do Centro de Duque de Caxias, e alertaram para os novos equipamentos do Hospital do Olho, a troca de alambrado na Praça da Chacrinha e a implementação do Programa Caxias + Esportes, no bairro São Bento.

Também foi solicitada ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA) que adote medidas ambientais e hidráulicas adequadas com a utilização de máquinas anfíbias para remover manejos e sedimentos, controle de vegetação e desassoreamento do Rio Iguaçu nos trechos de escoamento para a Baía de Guanabara.

Ainda na sessão plenária de 02/06, foram lidas as indicações parlamentares solicitando obras e serviços, como: desobstrução de rede de esgoto, pavimentação e recapeamento asfáltico, instalação de postes e iluminação de led, implantação de uma Unidade Odontológica Móvel no bairro Laguna e Dourados, operação tapa-buracos, saneamento e implantação de torre de monitoramento.