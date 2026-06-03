Caxias abre inscrição para 21ª Conferência Municipal de Saúde - Reprodução

Caxias abre inscrição para 21ª Conferência Municipal de SaúdeReprodução

Publicado 03/06/2026 20:52

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio do Conselho Municipal de Saúde (COMSADC) e da Secretaria Municipal de Saúde, realizará, nos dias 26 e 27 de junho de 2026, das 8h às 17h, sua 21ª Conferência Municipal de Saúde. O evento acontecerá nas dependências do SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), localizado na Estrada Boitatá, n.º 449, Chácaras Arcampo - DC.



A Conferência terá como tema central “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil”. No decorrer do evento, também serão abordados os seguintes Eixos Temáticos:

I – Democracia, saúde como direito e soberania nacional;

II – Financiamento adequado e suficiente para o SUS, com base na justiça tributária e na sustentabilidade fiscal e social;

III – Os desafios para o SUS na agenda nacional de defesa da vida e da saúde;

IV – Modelo de atenção e gestão, territórios integrados e cuidado integral.



A Conferência Municipal de Saúde tem como objetivo reunir representantes de diversos grupos da sociedade, como gestores municipais, profissionais da saúde e população usuária dos serviços de saúde do município. Para os dois dias do encontro, estão programadas pautas importantes da saúde pública, abordando a saúde como direito, a consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), o financiamento adequado e suficiente para o SUS, além das ações que buscam garantir a existência do sistema de saúde e o fácil acesso da população a esse sistema. Também serão eleitos os delegados que representarão o município na etapa estadual da Conferência de Saúde.



Vale a pena destacar que, em 2026, o Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias (COMSADC) completa 35 anos de existência, criado por intermédio da Lei Municipal nº 1.068/91, sendo alterada no ano de 2015 pela Lei Municipal nº 2.716/2015.



INSCRIÇÕES

As inscrições para a 21ª Conferência Municipal de Saúde de Duque de Caxias serão realizadas a partir das 10h do dia 5 de junho de 2026, até às 17h do dia 19 de junho de 2026.

As inscrições são limitadas a 144 pessoas delegadas, sendo 72 vagas para o Segmento de Usuários, 36 vagas para o Segmento de Profissionais de Saúde e 36 vagas para o Segmento de Gestores e Prestadores de Serviços.

As inscrições poderão ser realizadas pelas seguintes formas, até o preenchimento das vagas disponíveis por segmento:

I - On-line, mediante preenchimento de ficha de inscrição disponibilizada no endereço eletrônico: https://21conferenciadesaudeduquedecaxias.netlify.app;

II - Presencialmente, na sede do COMSADC, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h;

III - No local do evento, exclusivamente nos casos de desistência de inscritos, ausência de credenciamento no prazo previsto neste Regimento ou existência de vagas remanescentes, no dia 26 de junho, no período compreendido entre 11h e 12h (observado o limite de vagas destinado a cada segmento).



Mais informações sobre a 21ª Conferência serão divulgadas por meio do Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias, do sítio eletrônico da Prefeitura e dos canais digitais do COMSADC: https://comsadcsms.blogspot.com e no link de inscrição: https://21conferenciadesaudeduquedecaxias.netlify.app



* Leia a íntegra do Regimento Interno da 21ª Conferência Municipal de Saúde de Duque de Caxias, acessando o link do documento em PDF:

https://drive.google.com/file/d/1Q1FflI-e5nTfM-dV7ZrdMuhUW-DWvhpr/view?usp=drive_link



SERVIÇO:

21ª Conferência Municipal de Saúde de Duque de Caxias

Tema Central: “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil”.

Data: 26 e 27 de junho de 2026;

Local: SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), localizado na Estrada Boitatá, n.º 449, Chácaras Arcampo-DC;

Inscrições: 05 a 19 de junho/2026;

link de inscrição: https://21conferenciadesaudeduquedecaxias.netlify.app