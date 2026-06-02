prefeitura de duque de caxias - Divulgação

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Publicado 02/06/2026 19:46

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, assinou nesta segunda feira (01º/06) o decreto que estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima sexta-feira (05), em razão do feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (04). A medida vale para os órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta, sem prejuízo de prestação dos serviços considerados essenciais à população, que funcionarão normalmente.

Entre os serviços mantidos estão os atendimentos de urgência e emergência na rede municipal de saúde, além das atividades indispensáveis à segurança, ordem pública, limpeza urbana e demais setores que não podem sofrer interrupção.

O decreto tem como objetivo organizar o funcionamento da administração municipal durante o período do feriado, garantindo a continuidade dos serviços essenciais e o atendimento das demandas da população. A íntegra do decreto com as orientações sobre o funcionamento dos órgãos municipais está publicada em Boletim Oficial que pode ser acessado no site www.duquedecaxias.rj.gov.br .