Confira programação da Festa de Santo Antônio, de CaxiasReprodução
A Catedral de Santo Antônio, localizada na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 1861, Centro de Duque de Caxias.
A festa em homenagem ao padroeiro começa no dia 10 de junho e vai até o dia 14 com quermesse e programação religiosa. É diversão para toda a família com comida típica, DJ, apresentação de quadrilhas... Um dos eventos mais esperados da cidade.
Santo Antônio, conhecido como o Santo Casamenteiro, é padroeiro de Duque de Caxias desde o século XIX, quando o município ainda era distrito de Nova Iguaçu. A devoção ao santo foi oficializada pela Câmara de Vereadores em 1970, tornando o dia 13 de junho feriado municipal.
Outra tradição muito conhecida é a distribuição do pão de Santo Antônio, feita pela igreja aos fiéis, como símbolo de proteção, bênção e fartura. Esse pão é guardado de um ano para o outro para que nunca falte alimento na mesa.
Nascido em Lisboa, Portugal, em 1195, Santo Antônio ingressou, ainda jovem, na vida religiosa. Aos 25 anos, adotou o nome Antônio e faleceu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, aos 36 anos.
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