Confira programação da Festa de Santo Antônio, de Caxias - Reprodução

Confira programação da Festa de Santo Antônio, de CaxiasReprodução

Publicado 29/05/2026 20:31

Duque de Caxias - A comemoração do dia de Santo Antônio, padroeiro de Duque de Caxias, vai começar no dia 31 de maio, domingo, com a trezena, com missas às 07h, 09h, 11h e 18h. No dia de Corpus Christi, 04 de junho, na parte da manhã, serão confeccionados os tapetes de sal com temas sobre a Eucaristia, a tarde, tem missa seguida de procissão às 15h00.



A Catedral de Santo Antônio, localizada na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 1861, Centro de Duque de Caxias.



A festa em homenagem ao padroeiro começa no dia 10 de junho e vai até o dia 14 com quermesse e programação religiosa. É diversão para toda a família com comida típica, DJ, apresentação de quadrilhas... Um dos eventos mais esperados da cidade.



Santo Antônio, conhecido como o Santo Casamenteiro, é padroeiro de Duque de Caxias desde o século XIX, quando o município ainda era distrito de Nova Iguaçu. A devoção ao santo foi oficializada pela Câmara de Vereadores em 1970, tornando o dia 13 de junho feriado municipal.

A fama de “casamenteiro” surgiu por conta de uma história popular, segundo a qual o santo ajudou uma jovem sem condições de pagar o dote, dinheiro, exigido para o casamento. A tradição conta que, por intercessão de Santo Antônio, ela conseguiu a quantia necessária para realizar o sonho de casar-se.

Outra tradição muito conhecida é a distribuição do pão de Santo Antônio, feita pela igreja aos fiéis, como símbolo de proteção, bênção e fartura. Esse pão é guardado de um ano para o outro para que nunca falte alimento na mesa.



Nascido em Lisboa, Portugal, em 1195, Santo Antônio ingressou, ainda jovem, na vida religiosa. Aos 25 anos, adotou o nome Antônio e faleceu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, aos 36 anos.