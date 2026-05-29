Dia Mundial de Doação de Leite Humano é comemorado em Caxias - Divulgação

Dia Mundial de Doação de Leite Humano é comemorado em Caxias Divulgação

Publicado 29/05/2026 19:51

Duque de Caxias - A Subsecretaria de Nutrição do município de Duque de Caxias e o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) celebraram o Dia Mundial de Doação de Leite Humano com uma programação especial no Museu Ciência e Vida, em Duque de Caxias. Com o tema “Doação de Leite Humano: Solidariedade que nutre, vida que cresce”, a ação reuniu mães doadoras, profissionais de saúde e convidados em um momento de reconhecimento e conscientização sobre a importância da doação de leite humano, gesto que ajuda a salvar vidas de recém-nascidos prematuros e de extremo baixo peso.

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Durante o evento, as mães doadoras receberam homenagens especiais e participaram de um momento de reflexão único, com as responsáveis pela Área Técnica de Aleitamento Materno do Estado do Rio de Janeiro e do município de Duque de Caxias e com profissionais do Banco de Leite Humano Margareth Magalhães Costa e Silva do HMAPN, referência no cuidado neonatal no município. O banco atende bebês internados na UTI Neonatal da unidade, garantindo alimentação segura e adequada aos recém-nascidos mais vulneráveis.

Segundo dados do BLH, em 2025 o banco contou com 399 doadoras.

Ao longo do período, foram distribuídos leite humano pasteurizado para 486 receptores. Mais de 25 mil mulheres com dificuldades na amamentação receberam atendimento especializado e foram realizadas 639 visitas domiciliares. No total, 462 litros de leite humano foram doados, sendo 196 litros destinados aos bebês internados na UTI Neonatal do hospital. Um litro de leite materno pode alimentar até 10 recém-nascidos internados.

O evento destacou a importância da conscientização da doação de leite humano e do apoio às mães doadoras. Cada frasco de leite doado representa esperança e cuidado para os bebês que mais precisam. A doação de leite humano é um gesto de amor que faz diferença diretamente na recuperação e no desenvolvimento dos recém-nascidos prematuros. O trabalho do BLH também envolve acolher, orientar e apoiar essas mulheres durante todo o processo de amamentação e doação.

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O Banco de Leite Humano do HMAPN realiza acompanhamento especializado e oferece toda a estrutura necessária para facilitar a doação. Mulheres saudáveis, em qualquer fase da amamentação e que não façam uso de medicamentos contraindicados, podem se tornar doadoras, inclusive menores de idade. Todo o leite coletado passa por rigoroso controle de qualidade e é destinado a UTI Neonatal, contribuindo para reduzir o uso de fórmulas e melhorar a recuperação dos bebês.

Cada doadora recebe um kit com frascos higienizados, touca e máscara. Semanalmente, às terças e quintas-feiras, a equipe do BLH realiza visitas domiciliares para recolhimento do leite e entrega de novos kits, sem necessidade de deslocamento até a unidade. Para se tornar doadora, basta entrar em contato por meio do aplicativo COLAB, disponível gratuitamente para Android e iOS ou pelo telefone (21) 96548-4181.

Criado pela Rede Global de Bancos de Leite Humano, o Dia Mundial da Doação de Leite Humano é celebrado em 19 de maio e tem como objetivo reforçar a importância da doação e homenagear mulheres que contribuem com esse gesto solidário. O Brasil é referência mundial na área, contando com mais de 200 bancos de leite em funcionamento.