Caxias quer tombar monumento a Zumbi dos Palmares, no Centro - Divulgação

Caxias quer tombar monumento a Zumbi dos Palmares, no CentroDivulgação

Publicado 29/05/2026 19:25

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, informa que a estátua de Zumbi dos Palmares permanecerá no calçadão, no Centro de Duque de Caxias. O projeto existente, apoiado pela Prefeitura, prevê o tombamento do Monumento Zumbi dos Palmares, importante símbolo da resistência e da cultura afro-brasileira.

Zumbi dos Palmares é reconhecido nacionalmente como símbolo da luta contra a escravidão no Brasil. Em razão de sua trajetória de resistência, a data de sua morte, em 20 de novembro, tornou-se o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

QUEM FOI ZUMBI DOS PALMARES

Zumbi dos Palmares foi líder do Quilombo dos Palmares, refúgio de pessoas escravizadas que fugiam do cativeiro, localizado na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas.

Considerado o maior símbolo da resistência negra à escravidão durante o período colonial, no século XVII, Zumbi enfrentou por quase 20 anos as tropas enviadas pelos colonizadores portugueses para destruir o quilombo.

Traído por um de seus companheiros, teve seu esconderijo revelado às tropas coloniais e foi morto em 20 de novembro de 1695.

O Quilombo dos Palmares era uma comunidade organizada, com agricultura, comércio e forte influência da cultura africana, funcionando de forma independente.

O QUE ERAM OS QUILOMBOS

Os quilombos eram comunidades formadas, principalmente, por negros escravizados que fugiam dos cativeiros em busca de liberdade. Nesses locais também viviam indígenas e descendentes de africanos, mantendo tradições culturais e formas próprias de organização social