Caxias quer tombar monumento a Zumbi dos Palmares, no CentroDivulgação
Caxias quer tombar monumento a Zumbi dos Palmares, no Centro
Município negou que a estátua fosse ser removida do Calçadão da cidade
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