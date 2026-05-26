Firjan Caxias estimula novos negócios na Semana da Indústria - Divulgação

Firjan Caxias estimula novos negócios na Semana da IndústriaDivulgação

Publicado 26/05/2026 17:39

Duque de Caxias - Com o objetivo de fortalecer a integração empresarial e estimular a geração de novos negócios na Baixada Fluminense, a Firjan Caxias e Região promoveu mais uma edição da Sessão de Negócios, iniciativa voltada à conexão de empresas e indústrias da região. O evento realizado na sede da Representação Regional em Duque de Caxias nesta terça-feira, 26/5, marca o Dia da Indústria, comemorado em 25 de maio.

Cerca de 30 empresas participaram do evento em busca de oportunidades comerciais, parcerias estratégicas e novas conexões empresariais. A dinâmica do encontro favorece o networking qualificado, permitindo que empresas apresentem seus produtos, serviços, demandas e soluções diretamente a potenciais clientes, parceiros e fornecedores.

“Mais do que promover encontros empresariais, a Sessão de Negócios cria um ambiente favorável para o desenvolvimento de oportunidades concretas entre empresas da região. Nosso objetivo é estimular a circulação de negócios localmente, fortalecer fornecedores, aproximar indústrias e prestadores de serviços e contribuir para um ambiente econômico mais competitivo e colaborativo”, destacou o presidente da Firjan Caxias e Região, Roberto Leverone.

Nesta edição, participaram profissionais atuantes nos setores de Alimentação, Construção Civil, Confecção, Metal Mecânico, Tecnologia, Serviços, entre outros. Na ocasião, foi apresentada a estrutura oferecida pela federação, com ferramentas, estudos, análises, especialistas e uma gama de serviços que oferecem suporte qualificado aos empresários, para que possam se tornar mais competitivos, com tomadas de decisões assertivas para o desenvolvimento dos negócios.