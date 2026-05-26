Câmara de Caxias sedia audiência pública da Secretaria de Saúde Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

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Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias sediou, no dia 25/05, a Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde para prestação de contas referentes ao 1º quadrimestre de 2026 (janeiro a abril). As informações são provenientes dos relatórios gerenciais do Sistema de Informação sobre o Orçamento Público em Saúde (SIOPS).

Estiveram presentes a secretária de Saúde, Célia Serrano, servidores da pasta, os vereadores Juliana do Táxi (PL), Alex Freitas (Republicanos), Delza de Oliveira (MDB), Michel Reis (SD) e Serginho (PDT), representantes da Comissão Municipal de Saúde, diretores de hospitais, enfermeiros, coordenadores de Clínicas da Família e da sociedade civil.
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Conforme o relatório, o total da receita realizada pelo município foi pouco acima de R$1,8 bilhões. A Prefeitura de Duque de Caxias investiu mais de R$ 120 milhões em recursos próprios na saúde. A receita arrecadada entre a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde foi em torno de R$533 milhões. O percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências foi de 16,04%, quando, constitucionalmente, o mínimo é de 15%.

O relatório aponta que o Hospital Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo realizou 4.061 cirurgias eletivas e emergenciais, 81.342 atendimentos por especialidades e 25.547 exames de diagnóstico por imagem. A Maternidade de Santa Cruz da Serra atingiu 12.016 procedimentos como consultas e internação, parto cesáreo, parto normal com obstetra e com enfermeira obstetra, entre outros.

O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes teve um total de 21.396 consultas e 25.749 diagnósticos por imagem. No Hospital Júlio Cândido de Brito (Hospital do Olho), foram realizados 65.540 procedimentos. O Hospital Infantil Padre Guilherme encerrou o 1º quadrimestre de 2026, com 15.693 atendimentos de emergência e 1.925 ambulatoriais, e o Hospital Municipal do Coração São José realizou 9.589 procedimentos.

Na UPA 24h Walter Garcia Borges, os números chegaram a 27.435. Na UPA Beira Mar, foram 60 mil atendimentos. As UPAs 24h Parque Lafaiete e Sarapuí realizaram 43.472 e 37.904 consultas, respectivamente. O Centro de Referência em Atenção à Saúde da Mulher (CRAESM) atendeu 40.880 pacientes em várias especialidades. Os Centros Especializados em Reabilitação (CER) II e IV alcançaram, respectivamente, 41.285 e 136.029 consultas, e os quatro centros de fisioterapia do município chegaram a 21.529 atendimentos.
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A Policlínica Municipal registrou 74.339 atendimentos e 122.077 exames de imagem. O Hospital Infantil Ismélia Silveira chegou a 27.194 consultas ambulatoriais, e o Centro Municipal de Saúde finalizou o 1º quadrimestre com 177.989 atendimentos. O Centro de Atenção Total ao Adolescentes (Ceata) realizou, nos primeiros quatro meses de 2026, 10.665 atendimentos para diversos procedimentos. Já o Centro de Imagem somou 187.157 procedimentos.

As Unidades pré-hospitalares de Saracuruna, Parque Equitativa, Campos Elíseos, Pilar, Imbariê e Xerém totalizaram 142.841 atendimentos ambulatoriais e 200.104 de urgência e emergência. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) atingiu 22.617 atendimentos, e as Unidades de Saúde da Família e das Clínicas da Família receberam 458.946 pacientes.

As explanações tiveram sequência e dados referentes à saúde bucal, farmácia judicial e outros setores foram apresentados. Ao término, foi aberto espaço para que o público fizesse perguntas ou contribuições. Representantes do Conselho Municipal de Saúde e os vereadores apresentaram as suas demandas. O principal ponto levantando nas manifestações foi visando o aprimoramento do relatório e algumas divergências em relação aos atendimentos em alguns setores.

Finalizando a audiência pública, a secretária municipal de Saúde, Célia Serrano, respondeu aos questionamentos e colocou-se à disposição dos vereadores e da população para demais esclarecimentos.
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Câmara de Caxias sedia audiência pública da Secretaria de Saúde
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