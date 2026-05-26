Bairro Dr. Laureano, em Caxias, recebe carreta 'Chegaram os Especialistas' - Divulgação

Bairro Dr. Laureano, em Caxias, recebe carreta 'Chegaram os Especialistas'Divulgação

Publicado 26/05/2026 16:43

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias realiza a quarta edição do projeto Governo nos Bairros mais a carreta “Chegaram os Especialistas”, levando cidadania, serviços públicos e atendimento em saúde para o bairro Doutor Laureano, no Primeiro Distrito. A ação, que acontece no CIEP Brizolão Municipalizado 405 Ministro Santiago Dantas, localizado na Rua Primeiro de Maio, 276, vai até o dia 6 de junho.

A iniciativa reúne diversos serviços municipais em um único espaço, facilitando o acesso da população a atendimentos essenciais nas áreas de assistência social, orientação jurídica, emissão de documentos, cadastro em programas sociais, castração de animais, entre outros serviços públicos. A carreta “Chegaram os Especialistas” amplia o acesso da população a consultas e a atendimentos especializados, reforçando o compromisso da prefeitura com a descentralização dos serviços de saúde e a redução da demanda reprimida do município.

Bairro Dr. Laureano, em Caxias, recebe carreta 'Chegaram os Especialistas' Divulgação

O projeto Governo nos Bairros mais a carreta “Chegaram os Especialistas” vem alcançando resultados expressivos. Em Nova Campinas, primeira localidade a receber a iniciativa, foram realizados 13,6 mil atendimentos. Já em Jardim Primavera, durante a segunda edição, o número chegou a 15,1 mil atendimentos. No bairro Pilar, terceira edição do projeto, foram contabilizados 12,8 mil atendimentos, demonstrando a grande adesão da população aos serviços disponibilizados pela Prefeitura de Duque de Caxias.

O prefeito Netinho Reis destacou a importância da aproximação entre o poder público e a população por meio da iniciativa.

“Nosso objetivo é levar a prefeitura para perto das pessoas, garantindo dignidade, acesso aos serviços públicos e mais cuidado com a população. O sucesso das edições anteriores mostra que este projeto tem feito a diferença na vida dos moradores. Estamos trabalhando para ampliar, cada vez mais, este atendimento e chegar a quem mais precisa”, afirmou.





