Bairro Dr. Laureano, em Caxias, recebe carreta 'Chegaram os Especialistas'Divulgação
Bairro Dr. Laureano, em Caxias, recebe carreta 'Chegaram os Especialistas'
Prefeitura também leva quarta edição do projeto Governo nos Bairros
Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias realiza a quarta edição do projeto Governo nos Bairros mais a carreta “Chegaram os Especialistas”, levando cidadania, serviços públicos e atendimento em saúde para o bairro Doutor Laureano, no Primeiro Distrito. A ação, que acontece no CIEP Brizolão Municipalizado 405 Ministro Santiago Dantas, localizado na Rua Primeiro de Maio, 276, vai até o dia 6 de junho.
A iniciativa reúne diversos serviços municipais em um único espaço, facilitando o acesso da população a atendimentos essenciais nas áreas de assistência social, orientação jurídica, emissão de documentos, cadastro em programas sociais, castração de animais, entre outros serviços públicos. A carreta “Chegaram os Especialistas” amplia o acesso da população a consultas e a atendimentos especializados, reforçando o compromisso da prefeitura com a descentralização dos serviços de saúde e a redução da demanda reprimida do município.
O projeto Governo nos Bairros mais a carreta “Chegaram os Especialistas” vem alcançando resultados expressivos. Em Nova Campinas, primeira localidade a receber a iniciativa, foram realizados 13,6 mil atendimentos. Já em Jardim Primavera, durante a segunda edição, o número chegou a 15,1 mil atendimentos. No bairro Pilar, terceira edição do projeto, foram contabilizados 12,8 mil atendimentos, demonstrando a grande adesão da população aos serviços disponibilizados pela Prefeitura de Duque de Caxias.
O prefeito Netinho Reis destacou a importância da aproximação entre o poder público e a população por meio da iniciativa.
“Nosso objetivo é levar a prefeitura para perto das pessoas, garantindo dignidade, acesso aos serviços públicos e mais cuidado com a população. O sucesso das edições anteriores mostra que este projeto tem feito a diferença na vida dos moradores. Estamos trabalhando para ampliar, cada vez mais, este atendimento e chegar a quem mais precisa”, afirmou.
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