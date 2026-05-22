Vereadores intensificam debate sobre a saúde e a educação em Caxias - Divulgação

Vereadores intensificam debate sobre a saúde e a educação em CaxiasDivulgação

Publicado 22/05/2026 19:00

Duque de Caxias - Na sessão plenária de 21/05, os vereadores de Duque de Caxias levaram à tribuna demandas da população e se posicionaram sobre algumas situações que estão ocorrendo no município.

Os parlamentares comentaram as denúncias de pais de alunos relatando a falta de materiais básicos em algumas escolas da rede municipal, assim como a falta de mediadores, o que já vem sendo discutida há algum tempo no plenário. Outra melhoria solicitada foi para o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV). Pacientes e familiares têm apontado que estão com dificuldades no atendimento.

Ainda foram abordadas na tribuna a criação da Secretaria de Ação Comunitária que tem o objetivo de ampliar a aproximação com comunidades periféricas da cidade, e os ataques às redes sociais de alguns vereadores por perfis falsos, espalhados em várias publicações ao mesmo tempo.

Presidindo a sessão plenária, o vereador Junior Reis (MDB) solicitou à vereadora Delza de Oliveira (MDB) que fizesse a leituras das indicações. Os parlamentares apresentaram sugestões de melhorias, como: complementação do asfalto na Rua Nossa Senhora da Luz, no Parque Comercial; limpeza, capina e varrição na Rua Columbia, bairro Centenário; construção de Clínicas da Família nos bairros Parque Barão do Amapá e no loteamento Vila Flávia, no Centro; e construção de banheiro público na Praça Humaitá, no bairro 25 de Agosto.

Também foram solicitados a construção de ponte, incluindo passagem para pedestre na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no bairro Santa Lúcia; implantação do Programa “Visão Cidadã” a fim de fornecer gratuitamente óculos de grau à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social do município, inscrita no CadÚnico e programas sociais do Governo Federal; troca de lâmpadas na Travessa Rio do Ouro, em Xerém; e implantação de torre de monitoramento na Rua Primeiro de Maio esquina com a Rua Orcina da Fonseca, no bairro Jacatirão.

Um requerimento ainda foi lido solicitando informações da prefeitura e da Secretaria de Educação sobre as condições de segurança contra incêndios nas escolas municipais.