Prefeitura de Caxias transforma lixão em área revitalizada e ecoponto - Divulgação

Prefeitura de Caxias transforma lixão em área revitalizada e ecopontoDivulgação

Publicado 21/05/2026 21:43

Duque de Caxias - Uma área que antes era marcada pelo descarte irregular de lixo e entulho ganhou uma nova realidade. A Prefeitura de Duque de Caxias transformou o antigo lixão a céu aberto em um espaço revitalizado, com área gramada, arborizada e uma nova unidade do Ecoponto, no Parque Vila Nova. O município já contava com uma estação do Ecoponto na região central da cidade e agora amplia o serviço com mais um ponto de descarte correto de resíduos.

O prefeito Netinho Reis destacou o compromisso da gestão com a preservação da cidade e do meio ambiente.

“Estamos todos empenhados em um único objetivo: cuidar de Duque de Caxias. Equipes da prefeitura estão realizando um trabalho de conscientização, mostrando que temos pontos de recolhimento de galhos, pneus, plásticos e diversos materiais; tudo para preservar o meio ambiente em nossa cidade”, afirmou.

Prefeitura de Caxias transforma lixão em área revitalizada e ecoponto Divulgação

A prefeitura vem intensificando ações para incentivar o descarte correto de resíduos sólidos, investindo em programas como o Disque Entulho, a implantação de caçambas e a ampliação dos Ecopontos. Entre janeiro e maio de 2026, o município registrou importantes avanços nos serviços de limpeza urbana e na conscientização ambiental. No período, foram implantadas 590 caçambas do jogue limpo em diferentes bairros da cidade, totalizando 1.240 unidades ao longo de todo o programa. O Disque Entulho contabilizou 156 atendimentos para retirada de entulho, além de 654 ações de orientação à população sobre descarte correto e preservação ambiental. Ao todo, o programa recolheu 92,5 toneladas de resíduos.

Os Ecopontos também apresentaram resultados expressivos. Somente entre janeiro e maio de 2026, foram recolhidas mais de 879 toneladas de resíduos. Desse total, 761 toneladas correspondem a resíduos sólidos urbanos (RSU), além de 98 toneladas de entulho e de galhos encaminhados para tratamento adequado. O trabalho também fortaleceu a coleta seletiva, com mais de 19 toneladas de materiais recicláveis recolhidos no período.

A preocupação com a limpeza urbana e com a sustentabilidade vem transformando áreas degradadas de Duque de Caxias em espaços organizados, revitalizados e preparados para atender os duque-caxienses.