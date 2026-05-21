Instituto Zeca Pagodinho, em Caxias, celebra sucessos de alunos - Divulgação

Instituto Zeca Pagodinho, em Caxias, celebra sucessos de alunosDivulgação

Publicado 21/05/2026 21:29 | Atualizado 21/05/2026 22:02

Duque de Caxias - Enquanto as telas de cinema se preparam para contar a trajetória de superação e de carisma do sambista Zeca Pagodinho, centenas de alunos em Xerém, na Baixada Fluminense, decidiram não apenas assistir à história. Eles resolveram escrever o próprio roteiro para assumir o protagonismo de suas vidas e brilharem.



Na unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec), que atua em parceria com a instituição que leva o nome do cantor, o chamado "ponto de virada" transformou-se em estratégia de carreira, unindo a paixão à precisão técnica exigida pelo mercado de trabalho atual.



No espaço, o desejo de mudança encontra o suporte necessário para que o talento encontre o caminho para uma profissão sustentável. Neste semestre, o professor de moda Thiago Couto desenvolveu o tema “Diversidade Latina” com a turma. De acordo com o docente, os elementos culturais pesquisados manifestam-se no cinema, na música e no artesanato.

"Envolvo toda a turma para que seja feito um trabalho de pesquisa intenso, permitindo que as próprias alunas decidam de que forma irão expressar sua arte nas roupas criadas", explicou Couto.



O impacto prático dessa metodologia reflete-se na trajetória da costureira Lenise Paiva, de 58 anos. Moradora do município vizinho de Magé, a estudante optou por debruçar-se sobre a arte caiçara para desenvolver peças originais a partir de elementos culturais do Sudeste do país.

“Estou realizando um sonho. Estudar moda na Fundec significa a ‘virada de chave’ na minha vida e, hoje, posso afirmar que me sinto realizada. Apesar de estar atravessando um momento muito difícil, é através da minha arte que me sinto forte e confiante”, contou Paiva.