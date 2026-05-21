Instituto Zeca Pagodinho, em Caxias, celebra sucessos de alunosDivulgação
Na unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec), que atua em parceria com a instituição que leva o nome do cantor, o chamado "ponto de virada" transformou-se em estratégia de carreira, unindo a paixão à precisão técnica exigida pelo mercado de trabalho atual.
No espaço, o desejo de mudança encontra o suporte necessário para que o talento encontre o caminho para uma profissão sustentável. Neste semestre, o professor de moda Thiago Couto desenvolveu o tema “Diversidade Latina” com a turma. De acordo com o docente, os elementos culturais pesquisados manifestam-se no cinema, na música e no artesanato.
O impacto prático dessa metodologia reflete-se na trajetória da costureira Lenise Paiva, de 58 anos. Moradora do município vizinho de Magé, a estudante optou por debruçar-se sobre a arte caiçara para desenvolver peças originais a partir de elementos culturais do Sudeste do país.
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