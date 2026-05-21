Confira programação do Museu Vivo do São Bento, em Caxias - Divulgação

Confira programação do Museu Vivo do São Bento, em CaxiasDivulgação

Publicado 21/05/2026 21:32

Duque de Caxias - O Museu Vivo do São Bento (MVSB), em Duque de Caxias, vai encerrar o mês de maio participando de eventos importantes ligados a temas como equidade racial, combate à intolerância religiosa e museologia social.



Um deles é a 24ª Semana Nacional de Museus, um dos maiores eventos culturais do país, promovido anualmente em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado nessa segunda-feira, 18 de maio.



Com o tema “Museus: Unindo um Mundo Dividido”, a edição de 2026 propõe uma reflexão sobre o papel dos museus em um contexto marcado por desigualdades persistentes, conflitos e disputas de narrativas, destacando essas instituições como agentes ativos na construção de uma sociedade mais justa e democrática.

O MVSB integra a programação do evento no próximo domingo, dia 24 de maio, a partir das 13h, com o “Okê Caboclo - Toque de Caboclos”, gira organizada por Mãe Inara de Iansã, do Templo das Rainhas, e por Pai Rômulo de Exu, da Cabana Rei Congo. A manifestação religiosa vai exaltar a força, a sabedoria e a ancestralidade dos povos originários.



O Toque de Caboclo também fará parte do II Simpósio da Política Municipal de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola(II SIMPMEERQ).



O evento vai reunir diversas instituições do município de Duque de Caxias em torno de ações que promovem a equidade étnico-racial e o combate ao racismo, em consonância e cumprimento às Leis nº 10.639/2003, nº 11.645/2008, Portaria do MEC nº 470/2024, Portaria da SME/DC nº 53/2025 e Lei Municipal nº 1.394/1998. A ação é promovida pela Secretaria de Educação do município.



O museu ainda participará durante o evento da mesa “Entre raízes e ancestralidades: Currículos, ERER e saberes”, às 8h, com a presença da historiadora Deise Guilhermina. No mesmo dia, a profissional, junto ao jornalista Rafael Nascimento, vão apresentar o documentário “Resistência em Fio e Forma: Artesãs Negras do São Bento”, a partir das 18h.



No filme, seis artesãs do grupo são entrevistadas e compartilham suas histórias, trajetórias, conquistas, lutas e suas relações com o Museu Vivo do São Bento.