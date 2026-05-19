Quiosque gratuito para troca de figurinhas no Caxias Shopping - Divulgação

Quiosque gratuito para troca de figurinhas no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 19/05/2026 21:38

Duque de Caxias - A contagem regressiva para a Copa do Mundo da FIFA 2026™ já começou e o Caxias Shopping preparou uma atração especial para os apaixonados por futebol e colecionadores de todas as idades. O empreendimento acaba de inaugurar um quiosque gratuito dedicado à tradicional troca de figurinhas do álbum oficial da competição, criando um ponto de encontro para clientes que querem completar suas coleções e viver toda a emoção do mundial.

Instalado próximo à Riachuelo, o espaço foi pensado para proporcionar uma experiência ainda mais imersiva no clima do Mundial. O quiosque conta com locais para sentar e um cenário personalizado com as cores do Brasil, convidando o público a registrar momentos especiais enquanto compartilha a paixão pelo futebol.

Além da área de trocas, os clientes também encontram, ao lado do quiosque, uma máquina de vendas com pacotes de figurinhas e álbuns da Copa do Mundo da FIFA 2026™, facilitando a experiência dos colecionadores.

Serviço

Quiosque de troca de figurinhas Copa do Mundo da FIFA 2026™ – Caxias Shopping

Local: Próximo à Riachuelo

Horário: Durante o horário de funcionamento do shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias – RJ

Entrada gratuita.