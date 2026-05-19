Defesa Civil de Caxias realiza 1º encontro comunitário de resiliência - Reprodução

Defesa Civil de Caxias realiza 1º encontro comunitário de resiliênciaReprodução

Publicado 19/05/2026 21:32

Duque de Caxias - A Defesa Civil de Duque de Caxias realizará, no dia 22 de maio, das 17h às 20h, no auditório do SMART Duque, um encontro que marca a comemoração do dia 23 de maio, instituído como o Dia Municipal de Redução de Risco de Desastres, com o objetivo de promover palestras, interação e troca de informações sobre a atuação das NUPDECs junto à Defesa Civil Municipal.



A atividade contará com um ciclo de palestras sobre temas importantes, como a evolução da Defesa Civil, a formação de um Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC), seguido da preparação dos voluntários, da importância da interação com a população e da atuação desses núcleos no município. Em 16 meses do atual governo, Duque de Caxias já alcançou a marca de 16 NUPDECs, onde semanalmente a Secretaria realiza atividades, oferecendo suporte, estrutura e preparação aos voluntários que têm forte engajamento na interação com a Defesa Civil. O encontro também terá a participação da Defesa Civil de São João de Meriti e de Petrópolis.



A secretária de Defesa Civil, Kaline Marcelino, falou sobre a importância da integração entre a Defesa Civil e as NUPDECs:

“É muito importante esta interação conosco, pois acrescenta positivamente às nossas ações e nos aproxima da comunidade. Estamos sempre sendo atualizados sobre a intensidade das chuvas, por exemplo, o que complementa as informações das câmeras do SMART Duque, responsáveis pelo monitoramento das regiões em dias de chuva.”



Para participar, basta inscrever-se por meio do seguinte link: https://forms.gle/mbpECaXmDJUEDQ3N7