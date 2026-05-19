Defesa Civil de Caxias realiza 1º encontro comunitário de resiliênciaReprodução
A atividade contará com um ciclo de palestras sobre temas importantes, como a evolução da Defesa Civil, a formação de um Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC), seguido da preparação dos voluntários, da importância da interação com a população e da atuação desses núcleos no município. Em 16 meses do atual governo, Duque de Caxias já alcançou a marca de 16 NUPDECs, onde semanalmente a Secretaria realiza atividades, oferecendo suporte, estrutura e preparação aos voluntários que têm forte engajamento na interação com a Defesa Civil. O encontro também terá a participação da Defesa Civil de São João de Meriti e de Petrópolis.
A secretária de Defesa Civil, Kaline Marcelino, falou sobre a importância da integração entre a Defesa Civil e as NUPDECs:
Para participar, basta inscrever-se por meio do seguinte link: https://forms.gle/mbpECaXmDJUEDQ3N7
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