Prefeitura de Caxias entrega reforma da Secretaria de Proteção Animal - Divulgação

Prefeitura de Caxias entrega reforma da Secretaria de Proteção AnimalDivulgação

Publicado 18/05/2026 21:43

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou a reforma da Secretaria Municipal de Proteção Animal, localizada em Vila Sarapuí. O espaço foi revitalizado para oferecer um atendimento ainda melhor aos tutores, aos protetores e aos pets do município.

Prefeitura de Caxias entrega reforma da Secretaria de Proteção Animal Divulgação



As melhorias incluem reformas internas e externas, revitalização dos canis, instalação de cobertura e criação de uma área exclusiva para banho de cães e de gatos.



Os animais que estão abrigados no canil da secretaria se encontram disponíveis para adoção responsável. Os interessados devem apresentar documentos pessoais para realizar a adoção. Os pets com mais de seis meses já saem castrados, vermifugados e vacinados com antirrábica. No momento da adoção, os animais também recebem microchip de identificação.



A secretaria oferece ainda serviços de microchipagem e vacinação antirrábica. O serviço de banho e tosa está disponível uma vez por mês para cada animal, com atendimento por ordem de chegada. As melhorias incluem reformas internas e externas, revitalização dos canis, instalação de cobertura e criação de uma área exclusiva para banho deOs animais que estão abrigados no canil da secretaria se encontram disponíveis para adoção responsável. Os interessados devem apresentar documentos pessoais para realizar a adoção. Os pets com mais de seis meses já saem castrados, vermifugados e vacinados com antirrábica. No momento da adoção, os animais também recebem microchip de identificação.A secretaria oferece ainda serviços de microchipagem e vacinação antirrábica. O serviço de banho e tosa está disponível uma vez por mês para cada animal, com atendimento por ordem de chegada.

Já o agendamento para castração deve ser realizado pelo aplicativo Colab, disponível gratuitamente para celulares Android, na Google Play Store, e para iOS, na App Store.

Prefeitura de Caxias entrega reforma da Secretaria de Proteção Animal Divulgação



Para realizar a cirurgia de castração, os animais devem atender aos seguintes requisitos:



Jejum mínimo de 12 horas para sólidos e para líquidos;

* Peso entre 3 kg e 15 kg;

* Idade mínima de 6 meses e máxima de 5 anos;

* Cães braquicefálicos (de focinho achatado) não podem ser castrados nas unidades móveis;

* Cães de raça ou mestiços não são atendidos pelo serviço;

* Os animais devem estar livres de pulgas e de carrapatos.



No dia do procedimento, o tutor deve levar:



* Roupa cirúrgica;

* Colar elizabetano;

* Três tapetes higiênicos.



O prefeito Netinho Reis acompanhou a inauguração da reforma ao lado da secretária municipal de Proteção Animal, Nadja Rissi dos Santos, conhecida carinhosamente como Naná.



A Secretária Municipal de Proteção Animal destacou que “a castração e a microchipagem são atos de amor e responsabilidade, essenciais para controlar a superpopulação, recuperar animais perdidos, prevenir doenças e garantir mais segurança e bem-estar aos nossos pets”.



Durante a cerimônia, o prefeito ressaltou a importância dos equipamentos públicos voltados ao cuidado animal existentes no município, como o Hospital Veterinário e o Castramóvel.



Também participaram da inauguração representantes da Câmara Municipal, autoridades e lideranças comunitárias. Para realizar a cirurgia de, os animais devem atender aos seguintes requisitos:Jejum mínimo de 12 horas para sólidos e para líquidos;* Peso entre 3 kg e 15 kg;* Idade mínima de 6 meses e máxima de 5 anos;* Cães braquicefálicos (de focinho achatado) não podem ser castrados nas unidades móveis;* Cães de raça ou mestiços não são atendidos pelo serviço;* Os animais devem estar livres de pulgas e de carrapatos.No dia do procedimento, o tutor deve levar:* Roupa cirúrgica;* Colar elizabetano;* Três tapetes higiênicos.acompanhou a inauguração da reforma ao lado da secretária municipal de Proteção Animal, Nadja Rissi dos Santos, conhecida carinhosamente como Naná.A Secretária Municipal de Proteção Animal destacou que “a castração e a microchipagem são atos de amor e responsabilidade, essenciais para controlar a superpopulação, recuperar animais perdidos, prevenir doenças e garantir mais segurança e bem-estar aos nossos pets”.Durante a cerimônia, o prefeito ressaltou a importância dos equipamentos públicos voltados ao cuidado animal existentes no município, como o Hospital Veterinário e o Castramóvel.Também participaram da inauguração representantes da Câmara Municipal, autoridades e lideranças comunitárias.

Serviço

Secretaria Municipal de Proteção Animal

Endereço: Avenida República do Paraguai, Vila Sarapuí.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

Horário: das 8h às 17h.