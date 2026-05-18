Prefeitura de Caxias entrega reforma da Secretaria de Proteção Animal

Prefeitura de Caxias entrega reforma da Secretaria de Proteção AnimalDivulgação
As melhorias incluem reformas internas e externas, revitalização dos canis, instalação de cobertura e criação de uma área exclusiva para banho de cães e de gatos.
Os animais que estão abrigados no canil da secretaria se encontram disponíveis para adoção responsável. Os interessados devem apresentar documentos pessoais para realizar a adoção. Os pets com mais de seis meses já saem castrados, vermifugados e vacinados com antirrábica. No momento da adoção, os animais também recebem microchip de identificação.
A secretaria oferece ainda serviços de microchipagem e vacinação antirrábica. O serviço de banho e tosa está disponível uma vez por mês para cada animal, com atendimento por ordem de chegada.
Para realizar a cirurgia de castração, os animais devem atender aos seguintes requisitos:
Jejum mínimo de 12 horas para sólidos e para líquidos;
* Peso entre 3 kg e 15 kg;
* Idade mínima de 6 meses e máxima de 5 anos;
* Cães braquicefálicos (de focinho achatado) não podem ser castrados nas unidades móveis;
* Cães de raça ou mestiços não são atendidos pelo serviço;
* Os animais devem estar livres de pulgas e de carrapatos.
No dia do procedimento, o tutor deve levar:
* Roupa cirúrgica;
* Colar elizabetano;
* Três tapetes higiênicos.
O prefeito Netinho Reis acompanhou a inauguração da reforma ao lado da secretária municipal de Proteção Animal, Nadja Rissi dos Santos, conhecida carinhosamente como Naná.
A Secretária Municipal de Proteção Animal destacou que “a castração e a microchipagem são atos de amor e responsabilidade, essenciais para controlar a superpopulação, recuperar animais perdidos, prevenir doenças e garantir mais segurança e bem-estar aos nossos pets”.
Durante a cerimônia, o prefeito ressaltou a importância dos equipamentos públicos voltados ao cuidado animal existentes no município, como o Hospital Veterinário e o Castramóvel.
Também participaram da inauguração representantes da Câmara Municipal, autoridades e lideranças comunitárias.
Secretaria Municipal de Proteção Animal
Endereço: Avenida República do Paraguai, Vila Sarapuí.
Funcionamento: de segunda a sexta-feira
Horário: das 8h às 17h.
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