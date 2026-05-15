Vereadores de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 15/05/2026 20:37

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias realizou mais uma sessão plenária, marcada por participações na tribuna e a apresentação de demandas da população. Os parlamentares se posicionaram sobre os programas “Governo nos Bairros”, “Chegaram os Especialistas” e a inauguração de uma Clínica da Família na Mangueirinha.



O vereador Michel Reis (SD) enfatizou que os programas têm ajudado milhares de cidadãos no município.

“O Programa ‘Governo nos Bairros’ tem acompanhando de perto as demandas dos moradores, ouvindo cada necessidade e buscando soluções para melhorar a vida das pessoas. Já o programa ‘Chegaram os Especialistas’ vem ampliando o acesso da população aos atendimentos na saúde. Muitas famílias aguardavam consultas e exames, e esta ação leva dignidade e cuidado para quem mais precisa”.



O vereador Marquinho Oi (União) destacou ações que estão sendo realizadas na região da Mangueirinha, como a Clínica da Família que está na reta final de construção.

“No mês que vem, vamos inaugurar a Clínica da Família. Ao lado dela, tem uma creche, e atendendo a nossa solicitação, a prefeitura também vai iniciar a sua reforma”, comemorou ele.



Indicações



A pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB), que secretariava os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura das indicações solicitando providências ao Executivo, como: obras de contenção de encosta na Rua da Lagoa, na Vila Rosário; limpeza, capina e varrição na Rua Prudente de Moraes, Vila São Luiz, e na Rua João Pinto, Vila do Sase, em Xerém; passagem de carro vacol na Rua Lúcio de Araújo, Xerém; poda das árvores na Travessa João Carneiro, no Cangulo; e instalação de caçamba de lixo do Programa Jogue Limpo na confluência das ruas José de Alvarenga, Luiz Guimarães e Sete de Setembro, no Centro.



Os vereadores solicitaram ainda a implantação de polo da Fundec com o curso de Corte e Costura, no último andar do Mercado Popular, no Centro; implantação de Centro Especializado em Reabilitação Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA) no 3º distrito do município; implementação de torres de monitoramento em ruas do Pilar e no Copacabana; recapeamento asfáltico na Rua Cairbar Schutel, na Vila Itamarati; instalação de parque com brinquedos, alambrados, academia para a terceira idade, iluminação de Led, e reforma da praça situada na Rua do Grotão, no Parque Fluminense.