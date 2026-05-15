Vereadores de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
O vereador Michel Reis (SD) enfatizou que os programas têm ajudado milhares de cidadãos no município.
O vereador Marquinho Oi (União) destacou ações que estão sendo realizadas na região da Mangueirinha, como a Clínica da Família que está na reta final de construção.
Indicações
A pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB), que secretariava os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura das indicações solicitando providências ao Executivo, como: obras de contenção de encosta na Rua da Lagoa, na Vila Rosário; limpeza, capina e varrição na Rua Prudente de Moraes, Vila São Luiz, e na Rua João Pinto, Vila do Sase, em Xerém; passagem de carro vacol na Rua Lúcio de Araújo, Xerém; poda das árvores na Travessa João Carneiro, no Cangulo; e instalação de caçamba de lixo do Programa Jogue Limpo na confluência das ruas José de Alvarenga, Luiz Guimarães e Sete de Setembro, no Centro.
Os vereadores solicitaram ainda a implantação de polo da Fundec com o curso de Corte e Costura, no último andar do Mercado Popular, no Centro; implantação de Centro Especializado em Reabilitação Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA) no 3º distrito do município; implementação de torres de monitoramento em ruas do Pilar e no Copacabana; recapeamento asfáltico na Rua Cairbar Schutel, na Vila Itamarati; instalação de parque com brinquedos, alambrados, academia para a terceira idade, iluminação de Led, e reforma da praça situada na Rua do Grotão, no Parque Fluminense.
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