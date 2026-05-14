Duque de Caxias ganha a 14ª Clínica da FamíliaDivulgação

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Duque de Caxias - Em mais uma ação para levar saúde de qualidade a todos os bairros de Duque de Caxias, a prefeitura inaugurou, na Rua 2, em Jardim Primavera, a 14ª Clínica da Família do município. A unidade conta com estrutura moderna, ambientes 100% climatizados, consultórios reformados, sala de vacinação, farmácia e estoque abastecido para atender cerca de 14 mil pessoas, além de equipes e de agentes comunitários de saúde que atuarão diretamente nas visitas aos moradores da região.
Duque de Caxias ganha a 14ª Clínica da Família - MAYCON HERLLAN/Divulgação
Duque de Caxias ganha a 14ª Clínica da FamíliaMAYCON HERLLAN/Divulgação
No entorno da Clínica da Família, o prefeito Netinho Reis também inaugurou a revitalização da Praça Rilde Pessanha, que recebeu Academia Caxiense, campo de futebol, iluminação em LED e área de convivência para os moradores.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito pôde acompanhar, de perto, a alegria da população com mais esta importante entrega para o bairro.
Duque de Caxias ganha a 14ª Clínica da Família - MAYCON HERLLAN/Divulgação
Duque de Caxias ganha a 14ª Clínica da FamíliaMAYCON HERLLAN/Divulgação
“Nossa grande marca é cuidar de quem precisa, levar a saúde até a porta do morador. E ouvir da população o sentimento de que ela está feliz é muito gratificante”, destacou.
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