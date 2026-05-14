Duque de Caxias ganha a 14ª Clínica da FamíliaDivulgação
Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito pôde acompanhar, de perto, a alegria da população com mais esta importante entrega para o bairro.
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Duque de Caxias ganha a 14ª Clínica da FamíliaDivulgação
Duque de Caxias ganha a 14ª Clínica da Família
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