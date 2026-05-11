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Duque de Caxias - Em comemoração ao Mês das Mães, o Caxias Shopping segue com uma campanha especial voltada aos clientes cadastrados em seu programa de benefícios. Até o dia 31 de maio, os participantes poderão concorrer ao sorteio de uma bicicleta elétrica.
A campanha integra o calendário nacional da ALLOS, mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil, e reforça a conexão afetiva entre mães, filhos e momentos compartilhados.
Os clientes participantes poderão concorrer ao prêmio conforme sua categoria no programa de benefícios, com quantidade de números da sorte variando de acordo com o perfil de cada consumidor.
A iniciativa reforça o compromisso do Caxias Shopping e da ALLOS em proporcionar experiências que vão além das compras, oferecendo vantagens exclusivas e fortalecendo o relacionamento com os clientes ao longo do mês de maio.
Serviço
Caxias Shopping
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias – RJ
Sorteio: até 31/05
Prêmio: bicicleta elétrica