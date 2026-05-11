Caxias Shopping - Divulgação

Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 11/05/2026 17:44

Duque de Caxias - Em comemoração ao Mês das Mães, o Caxias Shopping segue com uma campanha especial voltada aos clientes cadastrados em seu programa de benefícios. Até o dia 31 de maio, os participantes poderão concorrer ao sorteio de uma bicicleta elétrica.

A campanha integra o calendário nacional da ALLOS, mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil, e reforça a conexão afetiva entre mães, filhos e momentos compartilhados.

Os clientes participantes poderão concorrer ao prêmio conforme sua categoria no programa de benefícios, com quantidade de números da sorte variando de acordo com o perfil de cada consumidor.

A iniciativa reforça o compromisso do Caxias Shopping e da ALLOS em proporcionar experiências que vão além das compras, oferecendo vantagens exclusivas e fortalecendo o relacionamento com os clientes ao longo do mês de maio.

Serviço

Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias – RJ

Sorteio: até 31/05

Prêmio: bicicleta elétrica