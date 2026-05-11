Confira programação do Teatro Raul Cortez, em Caxias - Divulgação

Confira programação do Teatro Raul Cortez, em CaxiasDivulgação

Publicado 11/05/2026 17:39

Duque de Caxias - O Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, preparou uma programação especial para este final de semana com espetáculos de quinta-feira a domingo. Confira todos os detalhes a seguir:

Na quinta (14), Felipe Ferreira retornará ao teatro com seu novo espetáculo, a partir das 20h. Cria da Pavuna, na zona norte do Rio, e uma das principais revelações do humor brasileiro, o artista já bateu recordes em pouco mais de cinco anos de carreira. Em seu canal do YouTube, por exemplo, ele ultrapassou 25 milhões de visualizações.

Um verdadeiro fenômeno quando o assunto é fazer rir, Felipe promete compartilhar experiências pessoais que se conectam com o público e que trazem reflexão sobre a vida de quem não nasceu em berço de ouro. É claro, tudo com muito bom humor! Os ingressos custam a partir de R$ 30.

Na sexta-feira (15), Serginho Lacerda chegará a Duque de Caxias com seu show solo, “Vida de Pai”, em duas sessões: às 19h e às 21h. No espetáculo, o humorista traz histórias sobre sua trajetória paterna, improvisos, muita interação e, claro, a participação da criançada com o quadro “Qual é o seu Talento?”. Os ingressos custam a partir de R$ 70.

No sábado (16), é dia de dose dupla no Raul Cortez. Às 11h, Delinn apresentará seu pocket show e lançamento do single, "Visualizei”. Os ingressos esgotaram em apenas três dias.

A escolha de Duque de Caxias para a apresentação reforça o vínculo do artista com suas origens e com a valorização da cena local. "Visualizei’ representa muito do que eu venho construindo. O espetáculo é uma forma de dividir isso de perto com as pessoas, de um jeito mais verdadeiro e conectado”, afirma o artista.

Já às 17h, os alunos do Colégio Cemm subirão ao palco do Teatro Raul Cortez para a apresentação de “Mamãe é Coisa de Cinema”, inspirada no brilho de Hollywood. Cada mãe será celebrada como a verdadeira protagonista de uma história cheia de amor, dedicação e superação.

Com coreografias, músicas e performances inspiradas no universo do cinema, os alunos irão homenagear aquelas que são, todos os dias, as grandes estrelas de suas vidas. Os ingressos têm valor único de R$ 33.

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O teatro está localizado na Praça do Pacificador, s/n, Centro, Duque de Caxias.