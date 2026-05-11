Confira programação do Teatro Raul Cortez, em CaxiasDivulgação
Confira programação do Teatro Raul Cortez, em Caxias
Tem show de humor, espetáculo infantil e muito mais
Duque de Caxias - O Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, preparou uma programação especial para este final de semana com espetáculos de quinta-feira a domingo. Confira todos os detalhes a seguir:
Na quinta (14), Felipe Ferreira retornará ao teatro com seu novo espetáculo, a partir das 20h. Cria da Pavuna, na zona norte do Rio, e uma das principais revelações do humor brasileiro, o artista já bateu recordes em pouco mais de cinco anos de carreira. Em seu canal do YouTube, por exemplo, ele ultrapassou 25 milhões de visualizações.
Um verdadeiro fenômeno quando o assunto é fazer rir, Felipe promete compartilhar experiências pessoais que se conectam com o público e que trazem reflexão sobre a vida de quem não nasceu em berço de ouro. É claro, tudo com muito bom humor! Os ingressos custam a partir de R$ 30.
Na sexta-feira (15), Serginho Lacerda chegará a Duque de Caxias com seu show solo, “Vida de Pai”, em duas sessões: às 19h e às 21h. No espetáculo, o humorista traz histórias sobre sua trajetória paterna, improvisos, muita interação e, claro, a participação da criançada com o quadro “Qual é o seu Talento?”. Os ingressos custam a partir de R$ 70.
No sábado (16), é dia de dose dupla no Raul Cortez. Às 11h, Delinn apresentará seu pocket show e lançamento do single, "Visualizei”. Os ingressos esgotaram em apenas três dias.
A escolha de Duque de Caxias para a apresentação reforça o vínculo do artista com suas origens e com a valorização da cena local. "Visualizei’ representa muito do que eu venho construindo. O espetáculo é uma forma de dividir isso de perto com as pessoas, de um jeito mais verdadeiro e conectado”, afirma o artista.
Já às 17h, os alunos do Colégio Cemm subirão ao palco do Teatro Raul Cortez para a apresentação de “Mamãe é Coisa de Cinema”, inspirada no brilho de Hollywood. Cada mãe será celebrada como a verdadeira protagonista de uma história cheia de amor, dedicação e superação.
Com coreografias, músicas e performances inspiradas no universo do cinema, os alunos irão homenagear aquelas que são, todos os dias, as grandes estrelas de suas vidas. Os ingressos têm valor único de R$ 33.
Compre as entradas na Bilheteria Digital do Teatro Raul Cortez neste link" https://linktr.ee/teatroraulcortez_
O teatro está localizado na Praça do Pacificador, s/n, Centro, Duque de Caxias.
Duque de Caxias
Confira programação do Teatro Raul Cortez, em Caxias
Tem show de humor, espetáculo infantil e muito mais
Duque de Caxias
Duque de Caxias elege novos conselheiros de cultura
Cidade realizou a 12ª edição da Conferência Municipal de Cultura
Duque de Caxias
Caxias inaugura mais um módulo integrado de segurança
Unidade fica no Parque Lafaiete
Duque de Caxias
Vereadores de Duque de Caxias debatem avanços para o município
Também foram lidas as indicações parlamentares solicitando demandas ao Executivo
Duque de Caxias
Restaurante do Povo de Caxias promove almoço de Dia das Mães
Unidade funciona há cinco anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.