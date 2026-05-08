Prefeitura de Caxias avança com reurbanização do Parque Vila Nova - Divulgação

Prefeitura de Caxias avança com reurbanização do Parque Vila NovaDivulgação

Publicado 08/05/2026 17:20

Duque de Caxias - Moradores do Parque Vila Nova começaram a assinar os acordos de indenização com a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, referentes aos imóveis desapropriados para a construção de uma nova Clínica da Família, da Casa do Autista e das obras de infraestrutura do projeto de reurbanização e de desfavelização da comunidade Parque Vila Nova.



O mutirão reuniu moradores no Teatro Municipal Armando Mello para a assinatura dos documentos, em um processo acompanhado pela Defensoria Pública, parceira da prefeitura em todas as etapas da ação. Durante o atendimento, foram esclarecidas dúvidas dos moradores que aceitaram os termos da desapropriação.

A defensora pública Mariana Pauzeiro explicou que os proprietários podem optar pela indenização em dinheiro ou pelo recebimento de um imóvel nos prédios que estão sendo construídos na região.



“Os donos dos imóveis podem escolher entre a venda e o recebimento do valor em dinheiro, ou receber um apartamento em um dos empreendimentos habitacionais. Além disso, recebem orientações sobre as opções existentes, os termos do acordo, direitos, garantias e a melhor solução para cada família”, destacou a defensora.



A secretária municipal de Urbanismo e Habitação, Leieny Martins Ramos, ressaltou que o programa leva mais organização urbana, infraestrutura e qualidade de vida para os moradores da região.



Entre os beneficiados, está Ducicleide Alves Monteiro, moradora do Parque Vila Nova, que participou do mutirão, acompanhada da filha e da neta. Após assinar o acordo, ela e a filha passarão a ser proprietárias de apartamentos nos novos prédios residenciais que estão sendo construídos.



O projeto habitacional promove a transformação das comunidades Parque Vila Nova e Vila Ideal e é considerado atualmente o maior programa de desfavelização do Brasil. A iniciativa integra moradia, saúde, educação, lazer, mobilidade e infraestrutura, beneficiando diretamente milhares de famílias.



No Parque Vila Nova, estão sendo construídos 423 apartamentos, distribuídos em três blocos com 141 unidades cada, destinados a cerca de duas mil pessoas que antes viviam em condições precárias. A região também recebe obras de infraestrutura, como a canalização de 2.260 metros do Canal Caboclo, solucionando históricos problemas de alagamentos e melhorando a drenagem e a segurança da população.



Como parte das melhorias já entregues, a prefeitura inaugurou a Praça Nelson Mandela, com quase 10 mil metros quadrados de área de lazer e convivência. O espaço conta com campo de grama sintética, quadra de areia, playground, academia ao ar livre, mesas de futmesa e tênis de mesa, bicicletário, estacionamento, paisagismo e iluminação com tecnologia LED.



Na área da educação, a Creche Hydekel Freitas de Lima está em funcionamento desde de 2025, ampliando o atendimento às crianças da região e oferecendo mais tranquilidade às mães trabalhadoras.



Na saúde, os moradores passaram a contar com a Clínica da Família José Bezerra da Silva, unidade moderna que oferece atendimento humanizado em ginecologia, odontologia, clínica geral, vacinação e curativos. A unidade homenageia o líder comunitário que atuou em defesa de melhorias para o Parque Vila Nova.



Ao lado dos novos empreendimentos habitacionais, a prefeitura também constrói uma moderna Escola Bilíngue, com 18 salas de aula, refeitório, sala de informática e estrutura totalmente acessível, com capacidade para atender cerca de mil alunos da rede municipal de ensino.