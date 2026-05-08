Prefeitura de Caxias avança com reurbanização do Parque Vila NovaDivulgação
O mutirão reuniu moradores no Teatro Municipal Armando Mello para a assinatura dos documentos, em um processo acompanhado pela Defensoria Pública, parceira da prefeitura em todas as etapas da ação. Durante o atendimento, foram esclarecidas dúvidas dos moradores que aceitaram os termos da desapropriação.
“Os donos dos imóveis podem escolher entre a venda e o recebimento do valor em dinheiro, ou receber um apartamento em um dos empreendimentos habitacionais. Além disso, recebem orientações sobre as opções existentes, os termos do acordo, direitos, garantias e a melhor solução para cada família”, destacou a defensora.
A secretária municipal de Urbanismo e Habitação, Leieny Martins Ramos, ressaltou que o programa leva mais organização urbana, infraestrutura e qualidade de vida para os moradores da região.
Entre os beneficiados, está Ducicleide Alves Monteiro, moradora do Parque Vila Nova, que participou do mutirão, acompanhada da filha e da neta. Após assinar o acordo, ela e a filha passarão a ser proprietárias de apartamentos nos novos prédios residenciais que estão sendo construídos.
O projeto habitacional promove a transformação das comunidades Parque Vila Nova e Vila Ideal e é considerado atualmente o maior programa de desfavelização do Brasil. A iniciativa integra moradia, saúde, educação, lazer, mobilidade e infraestrutura, beneficiando diretamente milhares de famílias.
No Parque Vila Nova, estão sendo construídos 423 apartamentos, distribuídos em três blocos com 141 unidades cada, destinados a cerca de duas mil pessoas que antes viviam em condições precárias. A região também recebe obras de infraestrutura, como a canalização de 2.260 metros do Canal Caboclo, solucionando históricos problemas de alagamentos e melhorando a drenagem e a segurança da população.
Como parte das melhorias já entregues, a prefeitura inaugurou a Praça Nelson Mandela, com quase 10 mil metros quadrados de área de lazer e convivência. O espaço conta com campo de grama sintética, quadra de areia, playground, academia ao ar livre, mesas de futmesa e tênis de mesa, bicicletário, estacionamento, paisagismo e iluminação com tecnologia LED.
Na área da educação, a Creche Hydekel Freitas de Lima está em funcionamento desde de 2025, ampliando o atendimento às crianças da região e oferecendo mais tranquilidade às mães trabalhadoras.
Na saúde, os moradores passaram a contar com a Clínica da Família José Bezerra da Silva, unidade moderna que oferece atendimento humanizado em ginecologia, odontologia, clínica geral, vacinação e curativos. A unidade homenageia o líder comunitário que atuou em defesa de melhorias para o Parque Vila Nova.
Ao lado dos novos empreendimentos habitacionais, a prefeitura também constrói uma moderna Escola Bilíngue, com 18 salas de aula, refeitório, sala de informática e estrutura totalmente acessível, com capacidade para atender cerca de mil alunos da rede municipal de ensino.
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