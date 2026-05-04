Troca de lâmpadas da Enel RioDivulgação
Enel Rio dá dicas de consumo consciente em Duque de Caxias
Concessionária também irá promover a troca de lâmpadas por modelos LED
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Caxias se destaca no concurso melhores receitas da alimentação escolar
As receitas classificadas são o suflê nutritivo brasileirinho e o enroladinho brasileiro
Mumuzinho lota Praça do Pacificador, em Caxias, com show gratuito
Celebração foi em comemoração ao Dia da Baixada Fluminense
Museu Vivo do São Bento participa de exposição no Palácio Tiradentes
A exposição faz parte da campanha "Baixada no Centro"
'Pedal no Paraíso', em Caxias, bate recorde de participação
Ao todo, mais de 17 mil ciclistas percorreram os 12 quilômetros
Passeio ciclístico reúne mais de 17 mil pessoas em Duque de Caxias
Percurso foi de 12 km
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