Troca de lâmpadas da Enel Rio - Divulgação

Troca de lâmpadas da Enel RioDivulgação

Publicado 04/05/2026 22:16

Duque de Caxias - Nesta semana, a Enel Rio promove ações de sustentabilidade em Duque de Caxias. Entre amanhã (5) e domingo (10), a distribuidora vai realizar atendimentos comerciais, palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira datas, locais e horários abaixo).

O projeto Enel Compartilha Consumo Consciente estará presente em Duque de Caxias com atividades e palestras sobre o consumo eficiente de energia elétrica nas residências e com orientações sobre o uso de aparelhos eletrônicos, segurança e como evitar o desperdício.

Troca de lâmpadas

Até sexta-feira (8), os clientes de Duque de Caxias poderão realizar a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e com durabilidade 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco lâmpadas de LED por unidade consumidora.

Serviço:

Estande Enel Compartilha Consumo Consciente

Duque de Caxias

Data: terça-feira (5)

Endereço: CIEP Brizolão 228 Darcy Vargas

Bairro: Saracuruna

Horário: 13h às 17h