Passeio ciclístico reúne mais de 17 mil pessoas em Duque de Caxias - Divulgação

Passeio ciclístico reúne mais de 17 mil pessoas em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 02/05/2026 13:13

Duque de Caxias - Marcando o 1º de maio, Dia do Trabalhador, a Prefeitura de Duque de Caxias realizou mais uma edição do Passeio Ciclístico Pedal no Paraíso, que reuniu, em Xerém, mais de 17 mil ciclistas, de todas as idades, vindos de vários pontos do estado. Com um percurso de 12 km, a concentração foi no Hotel Escola de Duque de Caxias, com chegada na Fazenda Paraíso, referência nacional no trabalho de recuperação de dependentes químicos.

Passeio ciclístico reúne mais de 17 mil pessoas em Duque de Caxias Divulgação

O trajeto valoriza o esporte, a saúde e o contato com a natureza. Totalmente gratuito, o evento está em sua quinta edição e, a cada ano, atrai mais adeptos do ciclismo.

O evento foi patrocinado pela Prefeitura de Duque de Caxias.



