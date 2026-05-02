Passeio ciclístico reúne mais de 17 mil pessoas em Duque de CaxiasDivulgação
Passeio ciclístico reúne mais de 17 mil pessoas em Duque de Caxias
Percurso foi de 12 km
Passeio ciclístico reúne mais de 17 mil pessoas em Duque de Caxias
Percurso foi de 12 km
No Dia do Trabalho, artista carrega 50 kg de cimento em travessia até Caxias
Descalço e com carregamento nas costas, João Teodoro percorreu 2,5km
Firjan SESI SENAI Caxias prorroga inscrições para projeto de qualificação
Ainda restam 16 vagas para o curso Técnico em Mecânica gratuito
Parque Guararapes, em Caxias, ganha muro de contenção e melhorias
Bairro agora tem um moderno complexo esportivo
Caxias prepara eleição do Conselho Municipal de Assistência Social
Composição será referente ao biênio 2026–2028
Mumuzinho vai se apresentar de graça em Duque de Caxias
Cantor é atração principal do evento "Baixada em Foco"
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.