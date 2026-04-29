Caxias prepara eleição do Conselho Municipal de Assistência SocialDivulgação
Caxias prepara eleição do Conselho Municipal de Assistência Social
Composição será referente ao biênio 2026–2028
Caxias prepara eleição do Conselho Municipal de Assistência Social
Composição será referente ao biênio 2026–2028
Mumuzinho vai se apresentar de graça em Duque de Caxias
Cantor é atração principal do evento "Baixada em Foco"
Entrega de kits do 'Pedal no Paraíso', em Caxias, é prorrogada
Atletas podem buscar até esta quarta-feira, dia 29
Caxias instala primeira estação meteorológica do município
Equipamento foi implantado em Xerém
Câmeras ajudam polícia a prender assaltantes em Duque de Caxias
Sistema de inteligência faz parte do programa Smart Duque
Samu de Duque de Caxias promove capacitação estratégica
Ação foi realizada no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.