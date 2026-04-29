Caxias prepara eleição do Conselho Municipal de Assistência Social - Divulgação

Caxias prepara eleição do Conselho Municipal de Assistência SocialDivulgação

Publicado 29/04/2026 22:01

Duque de Caxias - No presente ano, será realizado o processo eleitoral da sociedade civil para a nova composição do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Duque de Caxias, referente ao biênio 2026–2028. Como etapa preparatória, foram promovidas, ao longo do mês de abril de 2026, reuniões de mobilização com o objetivo de organizar e incentivar a participação da sociedade civil no referido processo.

A Comissão de Organização do Processo Eleitoral da Sociedade Civil do CMAS vem realizando encontros junto aos equipamentos e entidades da rede socioassistencial, com a finalidade de enfatizar a relevância do processo eleitoral, bem como promover a participação de representantes de entidades, trabalhadores do SUAS e usuários socioassistenciais assegurando a efetiva participação popular.

O processo eleitoral tem como diretriz o fortalecimento do controle social, com ênfase na ampliação do engajamento dos usuários dos serviços socioassistenciais.

As reuniões ocorreram nos dias 28 e 29 de abril, nos quatro distritos, cujos polos dos encontros foram os seguintes equipamentos: CRAS Xerém, Figueira, Parada Angélica e o Complexo de Assistência Social.