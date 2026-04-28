Entrega de kits do 'Pedal no Paraíso', em Caxias, é prorrogada - Reprodução

Entrega de kits do 'Pedal no Paraíso', em Caxias, é prorrogadaReprodução

Publicado 28/04/2026 21:04

Duque de Caxias - Os inscritos no Passeio Ciclístico Pedal no Paraíso têm até quarta-feira, dia 29, para pegar o Kit de mochila com garrafa e camisa. Lembrando que apenas os primeiros 15 mil inscritos têm direito. O horário e os locais permanecem os mesmos.

O evento acontece no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, com concentração a partir de 07h00 e início do passeio às 08h00. O percurso de 12 quilômetros começa na rua Rua Doutor Sabino Arias, Xerém, em frente ao Hotel Escola de Duque de Caxias, e termina na Fazenda Paraíso, em Xerém, 4º Distrito. A fazenda é referência nacional no trabalho de recuperação de dependentes químicos. Ao final do trajeto, haverá sorteio de prêmios exclusivo para os participantes inscritos.

O Passeio Ciclístico Pedal no Paraíso reúne ciclistas amadores e profissionais, além de famílias e amigos, promovendo um momento de confraternização. O trajeto valoriza o esporte, a saúde e o contato com a natureza. Em sua quinta edição, o evento segue crescendo e atraindo cada vez mais adeptos do ciclismo.

Este ano são mais de 17 mil participantes

Como novidade, neste ano, é a homenagem às mulheres: elas irão à frente do passeio, formando o grupo que guiará os participantes. As 5 mil primeiras inscritas recebem camisas com cor diferenciada em relação aos demais participantes.

Durante todo o percurso, a Prefeitura de Duque de Caxias oferecerá estrutura completa, com pontos de hidratação, atendimento médico e equipes de apoio para orientar os ciclistas. E a 5ª Edição do Pedal no Paraíso inaugura uma parceria/patrocínio da TV Record. A emissora vai estar presente em todos as ativações de marca.

A retirada dos kits pode ser feita nos seguintes locais:

* Shopping Duque de Caxias (Rodovia Washington Luís – BR-040, km 109, pista sentido Rio de Janeiro – Parque Duque), das 10h às 18h;

* Vila Olímpica (Rua Garibaldi, s/nº – Jardim Vinte e Cinco de Agosto), das 8h às 17h;

* Hotel Escola (Rua Pastor Manoel Avelino de Souza – Vila Santa Alice, Xerém), das 8h às 17h.



Para a retirada, é necessário apresentar documento oficial com foto.



