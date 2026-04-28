Caxias instala primeira estação meteorológica do município - Divulgação

Caxias instala primeira estação meteorológica do município Divulgação

Publicado 28/04/2026 21:00

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria de Defesa Civil, instalou a primeira estação meteorológica do município. O equipamento foi implantado em Xerém, na Represa João Pinto, da Cedae, e vai realizar o monitoramento das condições do tempo e da qualidade do ar, ampliando as ações de prevenção e de proteção à população.

A iniciativa que fortalece as ações de prevenção metereológica foi realizada em parceria com a ONG Onda Verde e contou com a presença de representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



A estação possui capacidade para monitorar, a cada dez minutos, parâmetros como temperatura, umidade relativa do ar, direção e velocidade dos ventos, pressão atmosférica, radiação solar e precipitação pluviométrica. As informações irão abastecer o setor de Meteorologia da Defesa Civil, ampliando a capacidade de resposta e a tomada de decisões em situações extremas.

Além do monitoramento meteorológico, o equipamento também realiza a medição de particulas suspensas, fina e ultrafina, que poluem o ar, elementos que representam riscos à saúde pública por estarem diretamente relacionados ao agravamento de doenças alérgicas e respiratórias. Os dados coletados permitirão a adoção de protocolos específicos, especialmente no período de inverno, quando há maior incidência de degradação da qualidade do ar, pois há uma menor incidência de chuvas, dificultando a dispersão de partículas. No Estado do Rio, o outono e o inverno são períodos de seca.



A secretária municipal de Defesa Civil, Kaline Marcelino, destacou a iniciativa.

“Este é um importante avanço para as ações de prevenção em nossa cidade. A estação irá monitorar diversos parâmetros meteorológicos, auxiliando o setor de Meteorologia da Defesa Civil e tornando nossas tomadas de decisão ainda mais precisas e eficazes.”



Durante a cerimônia, o subsecretário de Defesa Civil, Denison, anunciou a instalação de uma nova unidade.

"No dia 30 de abril, iremos instalar mais uma estação meteorológica. Desta vez, na Escola Municipal Rotary, em Santa Cruz da Serra, ampliando ainda mais a nossa rede de monitoramento do município.”