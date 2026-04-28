Samu de Duque de Caxias promove capacitação estratégica - Divulgação

Samu de Duque de Caxias promove capacitação estratégicaDivulgação

Publicado 28/04/2026 20:54

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio do Núcleo de Educação em Urgência (NEUR) do SAMU 192, realizou uma capacitação voltada ao atendimento em ocorrências com múltiplas vítimas. O encontro aconteceu no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) e reuniu profissionais da rede de urgência e emergência do município.



Com o tema “Acidentes com Múltiplas Vítimas: análise da preparação e resposta em situações de desastres”, a atividade destacou a complexidade desse tipo de atendimento, enfatizando a necessidade de agilidade, de organização e de integração entre as equipes para garantir a preservação de vidas.

A abertura contou com a participação da diretora de Enfermagem do município, Elaine Paladini, que ressaltou a importância da capacitação contínua dos profissionais de saúde.

Samu de Duque de Caxias promove capacitação estratégica Divulgação



A iniciativa foi coordenada pela equipe do NEUR/SAMU 192, formada pelos enfermeiros Claudia Fidelis Basilio, Daniel Laprovita, Maria Rita Neves e Roberto Pinto, além do técnico de enfermagem Carlos Henrique Moreira Machado.



A palestra principal foi ministrada pelo tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Vladimir Chaves, subdiretor da Escola de Defesa Civil (ESDEC). Com ampla experiência na área, o especialista abordou aspectos fundamentais das operações de socorro, como triagem de vítimas, gestão de recursos e integração entre os diferentes órgãos envolvidos. Também destacou a importância do planejamento estratégico e da adoção de ações contínuas de prevenção.



O evento contou ainda com o apoio da direção do SAMU 192, representada pelo diretor-geral Rafael da Fonte, pelo diretor administrativo Leandro Lima, pelo diretor técnico, Dr. Rafael Baruzzi, e pela coordenadora de Enfermagem Anne Marcelle Dore.



A iniciativa foi coordenada pela equipe do NEUR/SAMU 192, formada pelos enfermeiros Claudia Fidelis Basilio, Daniel Laprovita, Maria Rita Neves e Roberto Pinto, além do técnico de enfermagem Carlos Henrique Moreira Machado.A palestra principal foi ministrada pelo tenente-coronel do Corpo de, Vladimir Chaves, subdiretor da Escola de Defesa Civil (ESDEC). Com ampla experiência na área, o especialista abordou aspectos fundamentais das operações de socorro, como triagem de vítimas, gestão de recursos e integração entre os diferentes órgãos envolvidos. Também destacou a importância do planejamento estratégico e da adoção de ações contínuas de prevenção.O evento contou ainda com o apoio da direção do SAMU 192, representada pelo diretor-geral Rafael da Fonte, pelo diretor administrativo Leandro Lima, pelo diretor técnico, Dr. Rafael Baruzzi, e pela coordenadora de Enfermagem Anne Marcelle Dore.