Governo nos Bairros chega em Nova Campinas, em Duque de Caxias - Divulgação

Governo nos Bairros chega em Nova Campinas, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 22/04/2026 20:46

Duque de Caxias - Moradores do bairro Nova Campinas e adjacências têm até sábado, 25 de abril, para aproveitar os benefícios do programa Governo nos Bairros, que proporciona atendimento pertinho de casa. O objetivo da iniciativa é aproximar a população dos serviços básicos de saúde, com consultas e exames para pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde.



Instalado na Avenida do Saber (antiga Avenida A), o Governo nos Bairros oferece diversos atendimentos médicos por meio da Carreta Chegaram os Especialistas, além de sala móvel de vacinação, aferição de glicose e pressão arterial, planejamento reprodutivo, orientação nutricional, auriculoterapia e unidade móvel de odontologia. Com o projeto Chegaram os Especialistas, a prefeitura facilita o acesso a médicos especialistas, reduzindo filas e trazendo mais agilidade ao atendimento.



O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nos feriados e nos fins de semana, a Carreta Chegaram os Especialistas funciona normalmente, no mesmo horário.



Além dos serviços de saúde, o bairro também recebe ações da Secretaria de Obras e Agricultura, como os programas Vacc-All, Jogue Limpo e Caça-Fios, além de serviços de tapa-buracos, de roçagem, de capina e de limpeza de bueiros.



A população também conta, no local, com representantes da Ouvidoria Geral do Município e da Ouvidoria Setorial de Saúde, que atuam como ponte direta entre o cidadão e a gestão pública. Cada manifestação recebida contribui para a compreensão das necessidades da população e para o aprimoramento dos serviços oferecidos pela prefeitura. O Sistema Municipal de Emprego (SIME) também disponibiliza vagas de trabalho para os moradores da região.

Outras secretarias presentes oferecem os seguintes serviços:



* Assistência Social e Direitos Humanos: orientações sobre CRAS, CadÚnico, emissão de documentos e certidões de casamento;

* Urbanismo: informações sobre o programa Minha Casa, Minha Vida;

* Fazenda: cadastro de IPTU e emissão de boletos para pagamento;

* Zoonoses: vacinação de cães e gatos e orientações sobre o combate ao mosquito da dengue;

* Proteção Animal: castração, adoção, vacinação e microchipagem de cães e gatos;

* Gestão e Inclusão: informações sobre o atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Programa Abraço Mulher, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade e vítimas de violências patrimonial, física, psicológica, moral e sexual.



O prefeito Netinho Reis destacou a importância da iniciativa:

“Além do programa, estamos reformando creches, escolas e praças. Toda a prefeitura está empenhada em entregar o Governo nos Bairros, aproximando a população da gestão municipal.” Sai o Governo nos Bairros e começa a construção do Complexo Esportivo de Nova Campinas.



O programa irá percorrer os quatro Distritos do município.O próximo bairro a receber o Governo nos Bairros é Jardim Primavera, no 2º Distrito, sendo instalado na Rua 2, onde fica a Igreja Sant"Ana.