Viaduto de Gramacho é interditado temporariamente para obrasReprodução
A interdição terá início nesta sexta-feira (17/04), às 20h, com previsão de liberação na segunda-feira (20/04), às 6h.
A intervenção consiste na substituição das juntas de dilatação — componentes essenciais que absorvem as movimentações naturais da estrutura, garantindo a segurança e a durabilidade do viaduto. O serviço exige tempo de cura dos materiais, etapa fundamental para assegurar a resistência adequada da obra.
Além da troca das juntas, serão realizados os seguintes serviços:
* Remoção das juntas danificadas
* Reestruturação do berço de concreto
* Aplicação dos lábios de polímero
* Assentamento das novas juntas
* Cura e estabilização dos materiais
Rotas alternativas:
* No sentido Petrópolis/Xerém: utilizar a Ponte do Pilar
* No sentido Centro de Duque de Caxias: optar pelo viaduto do bairro Centenário
O viaduto de Gramacho é uma importante ligação entre bairros separados pela linha férrea. No sentido São Bento, Pilar e Lote XV, conecta a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola à Rua Herman Ludgreen. No sentido oposto, liga a Avenida Teixeira Mendes, em Gramacho, à Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, em direção ao Centro de Duque de Caxias.
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