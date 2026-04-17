Viaduto de Gramacho é interditado temporariamente para obras - Reprodução

Viaduto de Gramacho é interditado temporariamente para obrasReprodução

Publicado 17/04/2026 22:01

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura, informa que o Viaduto de Gramacho, que liga bairros separados pela linha férrea, será interditado temporariamente para a realização de obras de manutenção.



A interdição terá início nesta sexta-feira (17/04), às 20h, com previsão de liberação na segunda-feira (20/04), às 6h.



A intervenção consiste na substituição das juntas de dilatação — componentes essenciais que absorvem as movimentações naturais da estrutura, garantindo a segurança e a durabilidade do viaduto. O serviço exige tempo de cura dos materiais, etapa fundamental para assegurar a resistência adequada da obra.



Além da troca das juntas, serão realizados os seguintes serviços:



* Remoção das juntas danificadas

* Reestruturação do berço de concreto

* Aplicação dos lábios de polímero

* Assentamento das novas juntas

* Cura e estabilização dos materiais



Rotas alternativas:

Motoristas que utilizam o Viaduto de Gramacho devem ficar atentos às rotas alternativas durante o período de interdição:



* No sentido Petrópolis/Xerém: utilizar a Ponte do Pilar

* No sentido Centro de Duque de Caxias: optar pelo viaduto do bairro Centenário



O viaduto de Gramacho é uma importante ligação entre bairros separados pela linha férrea. No sentido São Bento, Pilar e Lote XV, conecta a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola à Rua Herman Ludgreen. No sentido oposto, liga a Avenida Teixeira Mendes, em Gramacho, à Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, em direção ao Centro de Duque de Caxias.



