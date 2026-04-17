Praça Humaitá, em Caxias, recebe Festival do TorresmoDivulgação
Inaugurada pela Prefeitura de Duque de Caxias em 2026, a nova Praça Humaitá foi planejada para ampliar as opções de esporte e lazer da população, além de incentivar a cultura local. O espaço já se consolida como palco de grandes eventos e convivência, valorizando os talentos da cidade.
A realização é da Li Eventos, com apoio da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. O evento também promove uma ação solidária, com arrecadação de alimentos não perecíveis, de forma voluntária, em um ponto instalado no local. Os donativos serão destinados a instituições assistenciais do município.
O público poderá aproveitar um cardápio diversificado, com destaque para o tradicional torresmo de rolo, além de opções como burger, acarajé, carne de sol, baião de dois, arroz carreteiro, tapioca, camarão e milho verde. Para quem não abre mão de doces, haverá açaí, sorvetes e churros, além de chopp e drinks variados para completar a experiência.
De acordo com o organizador Fabrício Kitzberger, a proposta do festival é unir boa comida e entretenimento em um ambiente acessível.
“Queremos proporcionar um evento democrático, no qual as pessoas possam curtir boa música, experimentar diferentes sabores e aproveitar o feriado em um espaço agradável, com amigos e família. O torresmo é o grande destaque, mas a diversidade do cardápio é um diferencial importante”, afirmou.
Sexta-feira (17) – 20h: Grupo Dubatuk’s
Sábado (18) – 16h: Banda Adrenalina (Especial Legião Urbana);
Sábado (18) – 20h: Lucas Maurílio (Especial Modão);
Domingo (19) – 14h: Sara Mafra NuPagode;
Domingo (19) – 19h30: Banda Confisco (Tributo Charlie Brown Jr.);
Segunda-feira (20) – 19h30: Grupo Empolga Samba;
Terça-feira (21) – 15h: Grupo Arrepia Samba;
Terça-feira (21) – 19h30: Grupo Amor Vem Sambar (Especial Pagode 1990)
Serviço: Festival do Torresmo em Duque de Caxias
Datas: 17, 18, 19, 20 e 21 de abril
Local: Praça Humaitá (Av. Brigadeiro Lima e Silva – Jardim 25 de Agosto – Duque de Caxias/RJ)
Horários: sexta-feira, das 17h às 22h; sábado, domingo, segunda e terça-feira, das 12h às 22h
Valor: entrada gratuita
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