Assistência Social de Caxias discute eleição de conselheiros - Divulgação

Assistência Social de Caxias discute eleição de conselheirosDivulgação

Publicado 16/04/2026 18:39

Duque de Caxias - A Comissão de Organização da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) realizou reunião de mobilização com representantes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e de entidades socioassistenciais, com o objetivo de organizar a participação da sociedade civil no processo eleitoral do CMAS para o período 2026–2028.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias e ações voltadas ao fortalecimento da participação dos diversos segmentos da sociedade civil, com ênfase na ampliação do engajamento dos usuários dos serviços socioassistenciais. A iniciativa busca garantir um processo democrático, representativo e alinhado às diretrizes da política de assistência social.

A mobilização integra os esforços para assegurar a efetiva participação popular na composição do conselho, reforçando o controle social e a construção coletiva das políticas públicas no município.