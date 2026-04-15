Caxienses podem destinar IR para Fundo Municipal da Infância - Reprodução

Caxienses podem destinar IR para Fundo Municipal da InfânciaReprodução

Publicado 15/04/2026 21:47

Duque de Caxias - Contribuintes de Duque de Caxias têm a oportunidade de transformar parte do Imposto de Renda em ações concretas de cidadania, por meio da doação ao Fundo Municipal para a Infância e Adolescência (FMIA) e ao Fundo Municipal do Idoso (FMI). A iniciativa permite apoiar diretamente programas e projetos voltados à garantia de direitos de crianças e adolescentes do município, desenvolvidos por instituições regularmente inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Assim como apoiar os projetos voltado ao bem-estar e a segurança de idosos.

Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem participar. Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real podem doar até 1% do Imposto de Renda, com abatimento na declaração anual do exercício seguinte. Já as pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto devido, também com possibilidade de dedução na declaração anual do exercício seguinte.

É importante destacar que doações feitas diretamente às instituições sociais não são dedutíveis do Imposto de Renda. Para garantir o benefício fiscal, o contribuinte deve escolher como favorecido o Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de Duque de Caxias (FMIA) e o Fundo Municipal do Idoso (FMI). As doações podem ser realizadas até o dia 30 de maio de 2026.

Após o depósito ou transferência, o doador deve encaminhar o comprovante da operação, juntamente com os dados da pessoa física ou jurídica, ao CMDCA de Duque de Caxias e ao Conselho Municipal do Idoso (CMI). O recibo de doação, válido para fins comprobatórios, será emitido pelo CMDCA e pelos gestores do FMIA e do FMI. Ao apoiar o Fundo Municipal da Infância e Adolescência e o Fundo Municipal do Idoso, o contribuinte fortalece políticas públicas e contribui diretamente para a promoção e proteção dos direitos de crianças e adolescentes e da pessoa idosa em Duque de Caxias.

Como contribuir:

Favorecido: Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de Duque de Caxias (FMIA)

CNPJ: 18.197.009/0001-62

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 1334

Conta corrente: 000575212254-2



Favorecido: Fundo Municipal do Idoso

CNPJ: 23.351.233/0001-34

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 1334

Conta Corrente: 000575212275-5

Mais informações:

CMDCA – Duque de Caxias

E-mail: cmdcaduquedecaxias@gmail.com

Telefone: (21) 3652-5461



CMI – Duque de Caxias

E-mail: cmidcaxias@gmail.com