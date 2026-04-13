Caxias vai receber encenação do 'Auto da Compadecida' em praça - Divulgação

Caxias vai receber encenação do 'Auto da Compadecida' em praçaDivulgação

Publicado 13/04/2026 21:25

Duque de Caxias - A obra célebre de Ariano Suassuna vai desembarcar no próximo domingo (19), na Praça Humaitá, em Duque de Caxias, para uma encenação da peça “O Auto da Compadecida - Literatura Viva nas Ruas”, sob a direção de Berg Farias, do Coletivo Du’Velhomoço Criações, que celebra 10 anos em atividade.

Como conta o diretor do espetáculo, a encenação que segue os passos dos melhores amigos João Grilo e Chicó, dois sertanejos que usam da imaginação para conseguir sobreviver em meio a miséria, bebe diretamente da fonte do circo-teatro brasileiro.

Durante a encenação da peça teatral que terá como palco a praça recém-revitalizada pela Prefeitura de Duque de Caxias, serão sorteados exemplares do livro “O Auto da Compadecida” para o público presente. O Coletivo também vai doar exemplares para a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, localizada no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

O espetáculo recebe patrocínio do governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj), via Edital Literatura do Rio ao RJ, e conta com apoio da Prefeita Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC).

Serviço:

O Auto da Compadecida - Literatura Viva nas Ruas;

Data: 19 de abril (domingo);

Horário: 17h;

Local: Praça Humaitá - Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias;

Classificação: Livre;

Entrada gratuita.