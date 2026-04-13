Fundec abre inscrições gratuitas para curso de marcenaria em Caxias - Divulgação

Fundec abre inscrições gratuitas para curso de marcenaria em CaxiasDivulgação

Publicado 13/04/2026 21:19

Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) publica, nesta segunda-feira (13), o edital para cursos de qualificação profissional na Escola de Marcenaria Renovart. A iniciativa, fruto de uma parceria institucional, visa oxigenar o mercado de trabalho e oferecer especialização técnica no manejo de madeira.

Ao todo, serão ofertadas 60 vagas gratuitas, divididas entre as modalidades de Marceneiro e Montador de Móveis Planejados e Artesanato em Madeira. O projeto busca atender tanto jovens em busca da primeira formação quanto profissionais que já atuam no setor e desejam o aperfeiçoamento de suas técnicas.

Vale destacar que, o período de inscrições começa segunda-feira, 13 de abril, e segue até o dia 23 de abril. Os interessados devem realizar o cadastro pela internet, por meio do site oficial da fundação: www.fundec.rj.gov.br. Para participar do processo seletivo, o candidato deve cumprir os seguintes requisitos: ter 16 anos completos e o Ensino Fundamental 1 completo (1º ao 5º Ano de Escolaridade).

A Fundec utilizará o sistema de sorteio eletrônico para definir o quadro com os novos alunos. De acordo com o cronograma oficial, o sorteio será realizado no dia 24 de abril e a lista com os nomes dos selecionados será publicada no site da instituição no dia seguinte, 25 de abril.