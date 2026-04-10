Vila Olímpica de Caxias terá fim de semana com direito a jogo do Vasco - Divulgação

Vila Olímpica de Caxias terá fim de semana com direito a jogo do VascoDivulgação

Publicado 10/04/2026 18:06

Duque de Caxias - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, preparou uma programação especial para este final de semana na Vila Olímpica de Duque de Caxias, reunindo diversas modalidades esportivas.



O grande destaque fica por conta da estreia do Vasco da Gama pela Liga Futsal, que acontece no próximo sábado, às 16h, em um confronto contra a equipe do Dracena.



Além do futsal, a Secretaria também irá realizar importantes competições esportivas, como a Liga Caxias + Vôlei de Praia, a Competição Caxias + Futevôlei e o Torneio Caxias + Favela Cup, todas promovidas com os objetivos de fortalecer o esporte local e de revelar novos talentos.



A primeira etapa será realizada nos dias 11 e 12 de abril de 2026, com jogos simultâneos a partir das 8h, seguindo até às 18h, com expectativa de receber cerca de 600 pessoas por dia e de haver muita animação nas arquibancadas.



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Leandro Guimarães, reforçou o convite à população:

“Quero convidar toda a população de Duque de Caxias e região para participar deste grande final de semana esportivo. Preparamos uma programação especial, com diversas modalidades. É uma grande oportunidade de prestigiar nossos atletas, incentivar o esporte e aproveitar momentos de lazer com a família. A entrada é gratuita, e todos são muito bem-vindos. Esperamos vocês para fazer deste evento um grande sucesso.”