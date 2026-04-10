Vila Olímpica de Caxias terá fim de semana com direito a jogo do VascoDivulgação
O grande destaque fica por conta da estreia do Vasco da Gama pela Liga Futsal, que acontece no próximo sábado, às 16h, em um confronto contra a equipe do Dracena.
Além do futsal, a Secretaria também irá realizar importantes competições esportivas, como a Liga Caxias + Vôlei de Praia, a Competição Caxias + Futevôlei e o Torneio Caxias + Favela Cup, todas promovidas com os objetivos de fortalecer o esporte local e de revelar novos talentos.
A primeira etapa será realizada nos dias 11 e 12 de abril de 2026, com jogos simultâneos a partir das 8h, seguindo até às 18h, com expectativa de receber cerca de 600 pessoas por dia e de haver muita animação nas arquibancadas.
O secretário municipal de Esporte e Lazer, Leandro Guimarães, reforçou o convite à população:
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