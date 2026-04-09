Duque de Caxias abre inscrições gratuitas para 'Pedal no Paraíso' - Reprodução

Duque de Caxias abre inscrições gratuitas para 'Pedal no Paraíso'Reprodução

Publicado 09/04/2026 21:21

“Pedal no Paraíso”, considerado o maior evento ciclístico do estado do Rio de Janeiro. Realizado em Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias, o passeio reúne ciclistas amadores e profissionais em um trajeto que valoriza o esporte, a saúde e o contato com a natureza. Em sua quinta edição, o evento será realizado no dia 1º de maio e é totalmente gratuito. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 22 de abril. Podem ser feitas por meio deste



Uma das novidades deste ano é a valorização da participação feminina. As primeiras cinco mil mulheres inscritas receberão uma camisa exclusiva, com cor diferenciada, e formarão o grupo que abrirá o passeio. O percurso terá início no Hotel Escola de Duque de Caxias e seguirá até a Fazenda Paraíso, referência nacional no trabalho de recuperação de dependentes químicos. Duque de Caxias - Foi dada a largada para o, considerado o maior evento ciclístico do estado do Rio de Janeiro. Realizado em Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias, o passeio reúne ciclistas amadores e profissionais em um trajeto que valoriza o esporte, a saúde e o contato com a natureza. Em sua quinta edição, o evento será realizado no dia 1º de maio e é totalmente gratuito. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 22 de abril. Podem ser feitas por meio deste link . A expectativa é reunir mais de 15 mil participantes.Uma das novidades deste ano é a valorização da participação feminina. As primeiras cinco mil mulheres inscritas receberão uma camisa exclusiva, com cor diferenciada, e formarão o grupo que abrirá o passeio. O percurso terá início no Hotel Escola de Duque de Caxias e seguirá até a, referência nacional no trabalho de recuperação de dependentes químicos.

Os primeiros 15 mil inscritos, incluindo o grupo feminino, receberão kit de participação e, ao final do evento, haverá sorteio de prêmios. A organização também garantirá estrutura completa ao longo do trajeto, com pontos de hidratação, atendimento médico e equipes de apoio para orientar os ciclistas durante todo o percurso de 12 quilômetros.

Entre os participantes, histórias de superação e incentivo ao esporte marcam o evento. A professora Isabel Bernardo é uma das mais empolgadas e participa do passeio desde a primeira edição.

“Eu recomendo que as pessoas se preparem e que venham participar deste que é o maior evento ciclístico do país. Eu me preparo o ano todo. Sou professora e me desloco de bicicleta de uma escola para outra”, destacou.

Outra participante é a enfermeira Alessandra Costa. Este ano, Alessandra sofreu um acidente de moto e teve de suspender a prática do esporte até ser liberada pelos médicos. Aos poucos, ela está retornando a pedalar e prepara-se para participar da 5ª edição do Pedal no Paraíso. Mãe de cinco filhos, Alessandra costuma participar acompanhada dos dois filhos mais velhos.

Para Isabel e Alessandra, pedalar vai além da prática esportiva. É uma ferramenta de bem-estares físico e mental, capaz de transformar vidas. Ambas destacam que o ciclismo foi fundamental para enfrentar e superar momentos desafiadores, como a depressão, reforçando o papel do esporte na promoção da saúde e na melhoria da qualidade de vida.